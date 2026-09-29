ट्रेन लेट हो गई और रात हो गई? महिला यात्री को स्टेशन पर इन सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए

1 of 5 ट्रेन घंटों लेट, स्टेशन पर अकेली हैं? - फोटो : एआई







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ट्रेन का इंतजार करते-करते रात हो जाए तो अकेली महिला यात्री के लिए परेशानी बढ़ सकती है। खासकर तब, जब ट्रेन कई घंटे लेट हो और स्टेशन पर भीड़ कम होने लगे। ऐसे समय में इधर-उधर भटकने के बजाय रेलवे की उपलब्ध सुविधाओं और मदद लेने के तरीकों की जानकारी होना जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको उन सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महिलाओं के लिए स्टेशन पर उपलब्ध होती है। आइए जानते हैं।

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स्टेशन पर वेटिंग रूम की जानकारी लें

अगर ट्रेन कई घंटे लेट है तो स्टेशन पर मौजूद पूछताछ काउंटर या रेलवे कर्मचारी से वेटिंग रूम के बारे में जानकारी ली जा सकती है। हर स्टेशन पर सुविधाएं एक जैसी नहीं होती। इसलिए पहले यह पता कर लें कि आपके स्टेशन पर महिला यात्रियों के लिए कोई अलग वेटिंग एरिया या उपलब्ध प्रतीक्षालय है या नहीं। सुनसान जगह पर बैठने के बजाय रोशनी और लोगों की आवाजाही वाली जगह चुनना बेहतर रहता है।

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आरपीएफ से मदद लेने में न झिझकें

अगर रात में स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है या सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ से मदद मांगी जा सकती है। रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ की मौजूदगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है। अकेली महिला यात्री को असहज स्थिति में खुद सब संभालने की कोशिश करने के बजाय तुरंत रेलवे स्टाफ को बताना चाहिए।

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इस नंबर को याद रखें

रेलवे की रेल मदद सेवा के जरिए यात्री शिकायत या सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक रेल मदद पोर्टल पर 139 नंबर सुरक्षा और मेडिकल सहायता के लिए दिया गया है। ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी शिकायत भी रेल मदद के जरिए दर्ज की जा सकती है।





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