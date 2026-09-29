फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Train Delayed at Night Important Railway Facilities Women Passengers Should Know

ट्रेन लेट हो गई और रात हो गई? महिला यात्री को स्टेशन पर इन सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए

Tue, 29 Sep 2026 09:46 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 29 Sep 2026 09:46 AM IST
सार

Train Delayed at Night: ट्रेन के ज्यादा लेट होने पर स्टेशन पर अकेली महिला यात्री को घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे की हेल्पलाइन, रेल मदद, आरपीएफ की सहायता और उपलब्ध वेटिंग सुविधाओं की जानकारी होने से ऐसी स्थिति में काफी मदद मिल सकती है।

विज्ञापन
Train Delayed at Night Important Railway Facilities Women Passengers Should Know
ट्रेन घंटों लेट, स्टेशन पर अकेली हैं? - फोटो : एआई

ट्रेन का इंतजार करते-करते रात हो जाए तो अकेली महिला यात्री के लिए परेशानी बढ़ सकती है। खासकर तब, जब ट्रेन कई घंटे लेट हो और स्टेशन पर भीड़ कम होने लगे। ऐसे समय में इधर-उधर भटकने के बजाय रेलवे की उपलब्ध सुविधाओं और मदद लेने के तरीकों की जानकारी होना जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको उन सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महिलाओं के लिए स्टेशन पर उपलब्ध होती है। आइए जानते हैं।

Train Delayed at Night Important Railway Facilities Women Passengers Should Know
ट्रेन घंटों लेट, स्टेशन पर अकेली हैं? - फोटो : Adobe Stock

स्टेशन पर वेटिंग रूम की जानकारी लें
अगर ट्रेन कई घंटे लेट है तो स्टेशन पर मौजूद पूछताछ काउंटर या रेलवे कर्मचारी से वेटिंग रूम के बारे में जानकारी ली जा सकती है। हर स्टेशन पर सुविधाएं एक जैसी नहीं होती। इसलिए पहले यह पता कर लें कि आपके स्टेशन पर महिला यात्रियों के लिए कोई अलग वेटिंग एरिया या उपलब्ध प्रतीक्षालय है या नहीं। सुनसान जगह पर बैठने के बजाय रोशनी और लोगों की आवाजाही वाली जगह चुनना बेहतर रहता है।

Train Delayed at Night Important Railway Facilities Women Passengers Should Know
ट्रेन घंटों लेट, स्टेशन पर अकेली हैं? - फोटो : Adobe Stock

आरपीएफ से मदद लेने में न झिझकें
अगर रात में स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है या सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ से मदद मांगी जा सकती है। रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ की मौजूदगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है। अकेली महिला यात्री को असहज स्थिति में खुद सब संभालने की कोशिश करने के बजाय तुरंत रेलवे स्टाफ को बताना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Train Delayed at Night Important Railway Facilities Women Passengers Should Know
ट्रेन घंटों लेट, स्टेशन पर अकेली हैं? - फोटो : Adobe Stock
इस नंबर को याद रखें
रेलवे की रेल मदद सेवा के जरिए यात्री शिकायत या सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक रेल मदद पोर्टल पर 139 नंबर सुरक्षा और मेडिकल सहायता के लिए दिया गया है। ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी शिकायत भी रेल मदद के जरिए दर्ज की जा सकती है।

 
विज्ञापन
Train Delayed at Night Important Railway Facilities Women Passengers Should Know
ट्रेन घंटों लेट, स्टेशन पर अकेली हैं? - फोटो : instagram

यहां दर्ज करें शिकायत
अगर स्टेशन पर सफाई, सुरक्षा या किसी दूसरी यात्री सुविधा से जुड़ी परेशानी है तो रेल मदद पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें ट्रेन से जुड़ी शिकायत के साथ स्टेशन से जुड़ी शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर शिकायत से जुड़ी फोटो या दूसरी फाइल भी अपलोड की जा सकती है।

अकेली हैं तो ये सावधानी भी रखें
रात में ट्रेन का इंतजार करते समय अपना मोबाइल चार्ज रखें और जरूरी नंबर पहले से सेव रखें। सामान को अपने पास रखें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्टेशन से बाहर जाने या सुनसान जगह पर जाने से बचें। अगर कैब या किसी दूसरे साधन से घर जाना है तो वाहन की जानकारी अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ शेयर कर दें।सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रेन लेट होने पर घबराने के बजाय स्टेशन के रेलवे स्टाफ से जानकारी लें। अकेली महिला यात्री को अपनी सुरक्षा को लेकर जरा भी परेशानी लगे तो मदद मांगने में देर नहीं करनी चाहिए।

बस आज भर का दिन: आधार कार्ड से जुड़ा ये काम जरूर करवा लें, 30 सितंबर है आखिरी तारीख

बाथरूम के शीशे पर जम जाती है बार-बार भाप? तो ये कुछ तरीके आ सकते हैं काम

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed