अलर्ट: आपने भी लंबे समय से नहीं भरे अपने गाड़ी के चालान? तो इन 10 तरीकों से हो सकती है आपसे वसूली

अगर आप कार या बाइक चलाते हैं और लंबे समय से कोई ट्रैफिक चालान नहीं भरा है, तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, लंबित ई-चालानों की वसूली का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जहां सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने ई-चालानों की वसूली का आंकड़ा रखा गया। आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में लगभग 45000 करोड़ रुपये के ई-चालान जारी किए गए हैं।





इनमें से करीब 25000 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है यानी लगभग 20000 करोड़ रुपये की रकम अभी बकाया है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि चालान जारी होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुर्माने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बकाया चालान की रकम वसूलने के लिए अधिकारियों के सामने कई संभावित उपाय रखे। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या तरीके सुझाए हैं। आप आगे इन तरीकों के बारे में जान सकते हैं...