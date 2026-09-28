बाथरूम के शीशे पर जम जाती है बार-बार भाप? तो ये कुछ तरीके आ सकते हैं काम

आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि गर्म पानी से नहाते समय बाथरूम का शीशा अचानक धुंधला हो जाता है। ऐसे में शीशे में चेहरा देखना या तैयार होना मुश्किल हो जाता है। दरअसल, गर्म पानी से निकलने वाली जलवाष्प जब अपेक्षाकृत ठंडी शीशे की सतह के संपर्क में आती है, तो पानी की छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है।





इसी वजह से शीशे पर भाप जैसी परत दिखाई देने लगती है। ऐसे में अगर आपके बाथरूम में भी यह समस्या होती है, तो कुछ आसान उपाय आपके काम आ सकते हैं। चलिए जानते हैं इन तरीकों के बारे में। आप आगे इनके बारे में जान सकते हैं...