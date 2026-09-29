बस आज भर का दिन: आधार कार्ड से जुड़ा ये काम जरूर करवा लें, 30 सितंबर है आखिरी तारीख

30 सितंबर तक आधार से जुड़ा कौन सा काम करवा लेना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आपके घर में 5 से 17 साल की उम्र का बच्चा है, तो आधार से जुड़ा एक जरूरी काम बाकी तो नहीं है, आप इसको चेक कर लें। दरअसल, UIDAI की ओर से बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए फिलहाल मुफ्त सुविधा दी जा रही है।





आप इस सुविधा का लाभ 30 सितंबर 2026 तक उठा सकते हैं। ऐसे में अब इस काम के लिए आपके पास बस आज का दिन बचा है। जान लें कि तय समय सीमा के बाद मुफ्त अपडेट की सुविधा खत्म हो सकती है और निर्धारित शुल्क देना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं आप ये काम कैसे करवा सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...