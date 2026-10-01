घर में इनवर्टर लगा है तो बैटरी के पास भूलकर भी न रखें ये सामान, छोटी गलती पड़ सकती है भारी

1 of 5 इनवर्टर बैटरी के पास ये चीजें दिखें तो तुरंत हटाएं - फोटो : एआई







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इनवर्टर आजकल ज्यादातर घरों में देखने को मिल जाता है। बिजली जाने पर पंखा, लाइट और दूसरे जरूरी उपकरण चलाने में यह काफी मदद करता है। लेकिन इनवर्टर की बैटरी को लेकर थोड़ी सावधानी रखना भी जरूरी है। कई लोग बैटरी के आसपास ही घर का सामान रख देते हैं। ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

2 of 5 इनवर्टर बैटरी के पास ये चीजें दिखें तो तुरंत हटाएं - फोटो : Adobe stock

बैटरी के पास कागज और कपड़े न रखें

इनवर्टर की बैटरी के आसपास पुराने अखबार, कागज, कपड़े, गत्ते या दूसरे आसानी से आग पकड़ने वाले सामान नहीं रखने चाहिए। बैटरी और उसके कनेक्शन के आसपास गर्मी पैदा हो सकती है। ऐसे में जल्दी आग पकड़ने वाले सामान को दूर रखना ही सुरक्षित तरीका है।



बैटरी के ऊपर सामान रखने की गलती न करें

कई घरों में जगह बचाने के लिए लोग बैटरी के ऊपर डिब्बे, कपड़े या दूसरे सामान रख देते हैं। इससे बैटरी की जांच और रखरखाव में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बैटरी के वेंट या आसपास की जगह ढकने से भी बचना चाहिए। बैटरी को ऐसी जगह रखें जहां उसके आसपास पर्याप्त जगह हो।

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पानी और गीली चीजों से रखें दूरी

बैटरी के पास पानी की बोतल, गीले कपड़े या कोई ऐसा सामान न रखें जिससे पानी गिरने का खतरा हो। बिजली से जुड़े उपकरणों के आसपास पानी रखना जोखिम बढ़ा सकता है। सफाई करते समय भी ध्यान रखें कि बैटरी और उसके कनेक्शन पर पानी न पड़े।

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बैटरी वाले कमरे में हवा का रास्ता रहे खुला

इनवर्टर बैटरी को बंद और पूरी तरह घुटी हुई जगह में रखने से बचना चाहिए। खासकर लेड-एसिड बैटरियों की चार्जिंग के दौरान गैस निकल सकती है, इसलिए अच्छी वेंटिलेशन जरूरी है। बैटरी को ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां हवा का आना-जाना बना रहे।

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