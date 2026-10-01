पीएम विश्वकर्मा योजना: क्या आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है? यहां चेक करें पात्रता

PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria: केंद्र सरकार ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक और तकनीकी मदद देने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की। यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कई तरह के आर्थिक लाभ समेत कई अन्य लाभ दिए जाते हैं।





ऐसे में अगर आप भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पहले ये चेक करना होता है कि क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं? चलिए जानते हैं इस योजना के लिए कौन पात्र हैं और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...