शादी की लोकेशन सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं? घर खाली रहने की जानकारी यूं न दें

1 of 4 शादी की लोकेशन सोशल मीडिया पर डालने से पहले रुकिए - फोटो : एआई







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शादी का सीजन आते ही लोग सोशल मीडिया पर हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने लगते हैं। कई लोग पोस्ट के साथ शादी की पूरी लोकेशन, तारीख और कार्यक्रम का समय भी बता देते हैं। तस्वीरें शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पोस्ट में जरूरत से ज्यादा जानकारी देना जोखिम बढ़ा सकता है। अगर शादी घर से दूर किसी होटल, बैंक्वेट हॉल या दूसरे शहर में हो रही है तो यह बताने से बचें कि पूरा परिवार कितने दिनों तक घर से बाहर रहेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिखता है कि परिवार पांच से आठ अक्टूबर तक दूसरे शहर में रहेगा तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौरान घर खाली हो सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 4 शादी की लोकेशन सोशल मीडिया पर डालने से पहले रुकिए - फोटो : Adobe Stock

लोकेशन में निजी जानकारी न करें साझा

शादी की जगह की जानकारी शेयर करते समय भी सावधानी बरतें। अगर पोस्ट में घर का पता, गली का नाम, मकान नंबर या आसपास की ऐसी जगह दिखाई दे रही है, जिससे घर की पहचान हो सकती है, तो उसे पोस्ट करने से बचें। खासकर उस समय ऐसी जानकारी शेयर न करें, जब परिवार शादी के लिए कई दिनों तक घर से बाहर रहने वाला हो। लाइव लोकेशन शेयर करने के बजाय कार्यक्रम खत्म होने के बाद तस्वीरें पोस्ट करना एक आसान सावधानी हो सकती है।

3 of 4 शादी की लोकेशन सोशल मीडिया पर डालने से पहले रुकिए - फोटो : Adobe Stock

शादी का कार्ड भी बिना देखे न डालें

कई लोग शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कार्ड में परिवार का पता, फोन नंबर, शादी की तारीख और कार्यक्रम स्थल जैसी जानकारी हो सकती है। इसलिए कार्ड की फोटो पोस्ट करने से पहले उसमें मौजूद निजी जानकारी जरूर देख लें। इसी तरह होटल की बुकिंग, यात्रा की टिकट या शादी का पूरा कार्यक्रम सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। इनमें बुकिंग नंबर, फोन नंबर या दूसरी निजी जानकारी दिखाई दे सकती है।

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