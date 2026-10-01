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क्या यूपीआई पिन डाले बिना खाते से पैसे निकल सकते हैं? पेमेंट करने वालों को पता होना चाहिए ये नियम

Thu, 01 Oct 2026 12:25 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 01 Oct 2026 12:25 PM IST
सार

UPI PIN Before Debit: यूपीआई से सामान्य पेमेंट करते समय आम तौर पर यूपीआई पिन डालकर ही ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी जाती है। लेकिन ऑटो पे, पहले से मंजूर और कुछ दूसरे मामलों में हर बार पिन डालना जरूरी नहीं होता। ऐसे में जानिए कब खाते से पैसे कट सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 

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UPI PIN Before Debit: Can Money Be Deducted Before Entering UPI PIN
यूपीआई पिन डाला ही नहीं, फिर भी कट गए पैसे? - फोटो : एआई

आज के समय में यूपीआई से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। मोबाइल से कुछ ही सेकंड में किसी व्यक्ति या दुकानदार को पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन सामान्य यूपीआई पेमेंट में रकम भेजने से पहले यूपीआई पिन डालकर ट्रांजैक्शन को मंजूरी देनी होती है। यानी सिर्फ किसी का यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड पता होने से आपके खाते से अपने आप पैसे नहीं कटने चाहिए। इसी वजह से यूपीआई पिन को हमेशा गोपनीय रखना जरूरी है। बैंक या कोई यूपीआई ऐप फोन करके आपसे पिन नहीं मांगता।

UPI PIN Before Debit: Can Money Be Deducted Before Entering UPI PIN
अब फ्रिंगरप्रिंट से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट - फोटो : एआई जनरेटेड

ऑटो पे में हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं
यूपीआई ऑटो पे में मामला थोड़ा अलग है। अगर आपने किसी सर्विस के लिए पहले से यूपीआई मैंडेट को मंजूरी दे रखी है, तो तय तारीख और तय नियम के हिसाब से पेमेंट अपने आप हो सकता है। ऐसे ट्रांजैक्शन के समय हर बार नया यूपीआई पिन डालना जरूरी नहीं होता। मसलन, आपने किसी ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ईएमआई या इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ऑटो पे चालू किया है। ऐसे में तय तारीख पर खाते से रकम डेबिट हो सकती है, भले ही उस समय आपने पिन न डाला हो।

UPI PIN Before Debit: Can Money Be Deducted Before Entering UPI PIN
UPI - फोटो : AdobeStock

पैसे पाने के लिए कभी पिन न डालें
यूपीआई इस्तेमाल करते समय पैसे भेजने और पाने का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे भेज रहा है, तो पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती। वहीं, अगर किसी ने आपको मनी रिक्वेस्ट भेजी है और आप उसे स्वीकार करके पेमेंट करते हैं तो आपके खाते से पैसे जा सकते हैं। इसलिए किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले रकम और भेजने वाले की जानकारी जरूर जांचें।

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UPI PIN Before Debit: Can Money Be Deducted Before Entering UPI PIN
UPI - फोटो : Adobe Stock

पेमेंट फेल दिखे, फिर भी पैसा कट सकता है?
कभी-कभी यूपीआई पेमेंट के दौरान स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन पेंडिंग या फेल दिखाई देता है, जबकि खाते से रकम डेबिट हो चुकी होती है। ऐसा बैंक या पेमेंट सिस्टम में तकनीकी देरी के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत दोबारा पेमेंट न करें। पहले बैंक खाते और यूपीआई ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में स्टेटस चेक करें। अगर रकम कट गई है लेकिन पेमेंट सफल नहीं हुआ तो बैंक या संबंधित यूपीआई ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है।

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UPI PIN Before Debit: Can Money Be Deducted Before Entering UPI PIN
UPI PAYMENT - फोटो : अमर उजाला

फ्रॉड से बचने के लिए ये बात याद रखें
अगर कोई कहे कि पैसे पाने, रिफंड लेने या इनाम की रकम हासिल करने के लिए यूपीआई पिन डालना होगा, तो सावधान हो जाएं। अपना यूपीआई पिन, ओटीपी या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। साथ ही समय-समय पर यूपीआई ऐप में सक्रिय ऑटो पे और मैंडेट भी चेक करते रहें। कुल मिलाकर सामान्य नए यूपीआई पेमेंट में आपकी मंजूरी के बिना पैसे डेबिट नहीं होने चाहिए। लेकिन पहले से मंजूर ऑटो पे या मैंडेट के तहत बिना हर बार पिन डाले भुगतान हो सकता है। खाते से ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जिसे आपने मंजूर नहीं किया है तो तुरंत उसकी जानकारी जांचकर बैंक या संबंधित सेवा प्रदाता से शिकायत करें।

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