राशन लेने के लिए अंगूठा लगाने की झंझट खत्म? 1 अक्तूबर से बदल जाएगा पूरा तरीका

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राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए अगर आपका फिंगरप्रिंट बार-बार मैच नहीं होता है तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार राशन वितरण व्यवस्था में फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा जोड़ रही है। आधार दिवस के मौके पर 29 सितंबर को इसकी घोषणा की गई। नई सुविधा 1 अक्तूबर 2026 से ई-पीडीएस में शुरू की जाएगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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फिंगरप्रिंट नहीं हुआ मैच तो चेहरा आएगा काम

अभी राशन की दुकान पर लाभार्थी की पहचान के लिए ई-पीओएस मशीन पर आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें आमतौर पर फिंगरप्रिंट से पहचान की जाती है। कई बार मशीन पर उंगली का निशान ठीक से नहीं आ पाता और वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा काम आ सकती है। इसमें लाभार्थी के चेहरे को कैमरे के जरिए स्कैन करके आधार में दर्ज जानकारी से मिलाया जाएगा। यानी पहचान के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी।

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बुजुर्गों और मजदूरों को मिल सकती है राहत

फिंगरप्रिंट मैच न होने की परेशानी खास तौर पर बुजुर्गों और उन लोगों को होती है, जो लगातार हाथों से मेहनत-मजदूरी करते हैं। ऐसे लोगों की उंगलियों के निशान कई बार मशीन ठीक से नहीं पढ़ पाती। फेस ऑथेंटिकेशन ऐसे लाभार्थियों के लिए पहचान का एक दूसरा तरीका उपलब्ध करा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल वहीं किया जा सकेगा, जहां यह सुविधा ई-पीडीएस और संबंधित ई-पीओएस मशीन में उपलब्ध होगी।

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राशन की दुकान पर मशीनों में होगा अपडेट

नई सुविधा शुरू करने के लिए राशन की दुकानों पर इस्तेमाल होने वाली ई-पीओएस मशीनों और सिस्टम में जरूरी तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। इसका मकसद राशन लेने के दौरान पहचान की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

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