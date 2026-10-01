मुंबई जाने वालों को लगा बड़ा झटका, आज से इन गाड़ियों का बढ़ गया टोल, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 of 5 मुंबई एंट्री पर अब ज्यादा देने होंगे पैसे - फोटो : एआई







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मुंबई में काम के सिलसिले में अक्सर आने-जाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप कमर्शियल वाहन लेकर मुंबई में एंट्री करते हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा टोल देना होगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी एमएसआरडीसी ने मुंबई के पांच एंट्री पॉइंट पर कुछ कमर्शियल वाहनों के लिए टोल की नई दरें लागू कर दी हैं। नई दरें 1 अक्तूबर से प्रभावी हो गई हैं। तो आइए नई दरों को बारे में विस्तार से जानते हैं।

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सबसे पहले जानिए किन वाहनों का बढ़ा टोल

नई दरों का असर सभी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा। खास तौर पर कमर्शियल वाहनों के लिए टोल में बढ़ोतरी की गई है। बस और ट्रक से मुंबई में प्रवेश करने पर पहले 150 रुपये टोल देना पड़ता था। अब इसके लिए 180 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह भारी मोटर वाहन के लिए टोल 190 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है। मिनी बस और एलसीवी के लिए भी टोल बढ़ा है। इन वाहनों पर पहले 75 रुपये टोल लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है।

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इन पांच जगहों पर लागू हुई नई दरें

मुंबई में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ी हुई टोल दरें पांच एंट्री पॉइंट पर लागू की गई हैं। इनमें वाशी, मुलुंड एलबीएस, एरोली, दहिसर और मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेसवे शामिल हैं। यानी इन रास्तों से मुंबई में आने वाले संबंधित कमर्शियल वाहन चालकों को अब नई दर के हिसाब से टोल देना होगा।

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कार और एसयूवी वालों को राहत

अगर आप प्राइवेट कार या एसयूवी से मुंबई आते-जाते हैं तो इस बदलाव से आपका टोल खर्च नहीं बढ़ेगा। कार और एसयूवी के अलावा ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों को भी इन बढ़ी हुई दरों से राहत दी गई है।

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