पीएम किसान योजना: शुरू हो गया अक्तूबर का महीना, क्या इसी महीने आएगी 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

PM Kisan Yojana 24 Kist: देश का किसान जब दिन-रात खेतों में मेहनत करता है, तब जाकर लोगों की थाली में अन्न का दाना पहुंच पाता है। खेती के दौरान किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को सालाना 6000 रुपये देती है।





वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच आज से अक्तूबर का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में किसानों के मन में सवाल है कि क्या इसी महीने उनके खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त आएगी या नहीं? तो चलिए जानते हैं 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...