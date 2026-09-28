रेलवे स्टेशन पर 24 बजने वाली घड़ी ही क्यों होती है? कम लोगों को पता है इसकी वजह

रेलवे स्टेशन पर क्यों होती है 24 घंटे फॉर्मेट वाली घड़ी? - फोटो : Amar Ujala AI

रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय आपने एक चीज जरूर देखी होगी। प्लेटफॉर्म पर लगी डिजिटल घड़ी अक्सर 12 घंटे के बजाय 24 घंटे के फॉर्मेट में समय दिखाती है यानी रात के 8 बजे को 20:00 और रात के 11 बजे को 23:00 लिखा दिखाई देता है।





वहीं रात 12 बजे के लिए 00:00 का इस्तेमाल होता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेलवे 12 घंटे वाली नहीं बल्कि, 24 घंटे वाली घडड़ी का इस्तेमाल क्यों करता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...