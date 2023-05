Indian Railways: अगर रेलवे स्टेशन पर MRP से ज्यादा कीमत पर सामान को बेच रहा दुकानदार, तो ऐसे करें शिकायत

What To Do If Shopkeeper Charges More Than MRP In Railway Station: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन की संज्ञा दी जाती है। यह देश के सीमांत इलाकों को बड़े बड़े महानगरों के साथ जोड़ने का काम करती है। देश में एक बड़ी आबादी रोजाना ट्रेनों में सफर करती है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। अक्सर देखने को मिलता है कि रेलवे स्टेशनों पर कई दुकानदार MRP से ज्यादा कीमतों पर सामानों को बेचते हैं। वहीं अगर दुकानदार से जब इसको लेकर सवाल किया जाता है, तो वह बदतमीजी करने लगते हैं। गौरतलब बात है कि यात्रियों को इस दौरान सफर की जल्दी होती है। ऐसे में वो इस चीज को नजरंदाज कर देते हैं। MRP से ज्यादा कीमत पर सामान को बेचना अपराध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।