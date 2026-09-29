बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट फोन में रखती हैं? डिजिटल फोल्डर ऐसे बनाएं कि जरूरत पर तुरंत मिल जाए

1 of 5 स्कूल ट्रिप के फॉर्म पर कर रही हैं साइन - फोटो : एआई







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आजकल ज्यादातर जरूरी कागज फोन में ही संभालकर रख लिए जाते हैं। बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट भी इनमें शामिल है। डॉक्टर की पर्ची, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड या किसी दूसरी जांच की रिपोर्ट जरूरत पड़ने पर तुरंत चाहिए होती है। ऐसे में अगर ये सभी फाइलें फोन की गैलरी या डाउनलोड फोल्डर में इधर-उधर पड़ी हों तो सही रिपोर्ट ढूंढने में काफी समय लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

2 of 5 सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

ऐसे बनाएं बच्चे का अलग फोल्डर

सबसे पहले फोन में बच्चे के नाम से एक अलग फोल्डर बना लें। इसमें बच्चे से जुड़ी मेडिकल फाइलें ही रखें। इससे आपकी अपनी रिपोर्ट और बच्चे की रिपोर्ट आपस में मिक्स नहीं होंगी। इसके अंदर अलग-अलग फोल्डर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट, वैक्सीनेशन और दवाओं से जुड़ी जानकारी। अगर बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा हैं तो हर तरह की रिपोर्ट के लिए अलग फोल्डर रखना और भी आसान रहेगा।

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फाइल का नाम सही रखें

सिर्फ कैमरे से खींची फोटो को वैसे ही सेव करने के बजाय फाइल का नाम बदल दें। उदाहरण के लिए रिपोर्ट की जगह बच्चे का नाम और रिपोर्ट का प्रकार लिख सकते हैं। इससे बाद में फोन में सर्च करके फाइल जल्दी मिल जाएगी।



पुरानी और नई रिपोर्ट अलग रखें

बच्चे की पुरानी रिपोर्ट को नई रिपोर्ट के साथ रखने से जरूरत के समय सही कागज ढूंढने में परेशानी हो सकती है। इसलिए पुराने रिकॉर्ड के लिए अलग फोल्डर बनाया जा सकता है। नई रिपोर्ट को अलग जगह रखने से डॉक्टर को हाल की रिपोर्ट दिखाना आसान रहेगा।

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रिपोर्ट का बैकअप भी रखें

सिर्फ फोन में रिपोर्ट रखना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। फोन खराब होने या फाइल गलती से डिलीट होने पर परेशानी हो सकती है। इसलिए जरूरी रिपोर्ट की एक कॉपी किसी भरोसेमंद क्लाउड स्टोरेज या दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं।

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