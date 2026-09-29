फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How to Organize Your Child Medical Reports on Your Phone

बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट फोन में रखती हैं? डिजिटल फोल्डर ऐसे बनाएं कि जरूरत पर तुरंत मिल जाए

Tue, 29 Sep 2026 04:36 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 29 Sep 2026 04:36 PM IST
सार

Child’s Medical Reports: बच्चे की जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और वैक्सीनेशन से जुड़े कागज फोन में रखने से जरूरत के समय इन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। बस जरूरी है कि सभी फाइलों को सही तरीके से अलग-अलग फोल्डर में रखा जाए।

विज्ञापन
How to Organize Your Child Medical Reports on Your Phone
स्कूल ट्रिप के फॉर्म पर कर रही हैं साइन - फोटो : एआई

आजकल ज्यादातर जरूरी कागज फोन में ही संभालकर रख लिए जाते हैं। बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट भी इनमें शामिल है। डॉक्टर की पर्ची, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड या किसी दूसरी जांच की रिपोर्ट जरूरत पड़ने पर तुरंत चाहिए होती है। ऐसे में अगर ये सभी फाइलें फोन की गैलरी या डाउनलोड फोल्डर में इधर-उधर पड़ी हों तो सही रिपोर्ट ढूंढने में काफी समय लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

How to Organize Your Child Medical Reports on Your Phone
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

ऐसे बनाएं बच्चे का अलग फोल्डर
सबसे पहले फोन में बच्चे के नाम से एक अलग फोल्डर बना लें। इसमें बच्चे से जुड़ी मेडिकल फाइलें ही रखें। इससे आपकी अपनी रिपोर्ट और बच्चे की रिपोर्ट आपस में मिक्स नहीं होंगी। इसके अंदर अलग-अलग फोल्डर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट, वैक्सीनेशन और दवाओं से जुड़ी जानकारी। अगर बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा हैं तो हर तरह की रिपोर्ट के लिए अलग फोल्डर रखना और भी आसान रहेगा।

How to Organize Your Child Medical Reports on Your Phone
जानिए eSIM के फायदे - फोटो : AI

फाइल का नाम सही रखें
सिर्फ कैमरे से खींची फोटो को वैसे ही सेव करने के बजाय फाइल का नाम बदल दें। उदाहरण के लिए रिपोर्ट की जगह बच्चे का नाम और रिपोर्ट का प्रकार लिख सकते हैं। इससे बाद में फोन में सर्च करके फाइल जल्दी मिल जाएगी।

पुरानी और नई रिपोर्ट अलग रखें
बच्चे की पुरानी रिपोर्ट को नई रिपोर्ट के साथ रखने से जरूरत के समय सही कागज ढूंढने में परेशानी हो सकती है। इसलिए पुराने रिकॉर्ड के लिए अलग फोल्डर बनाया जा सकता है। नई रिपोर्ट को अलग जगह रखने से डॉक्टर को हाल की रिपोर्ट दिखाना आसान रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
How to Organize Your Child Medical Reports on Your Phone
कंपनी केवल प्रीमियम ग्राहकों को आकर्षित करना लक्ष्य। - फोटो : एपल

रिपोर्ट का बैकअप भी रखें
सिर्फ फोन में रिपोर्ट रखना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। फोन खराब होने या फाइल गलती से डिलीट होने पर परेशानी हो सकती है। इसलिए जरूरी रिपोर्ट की एक कॉपी किसी भरोसेमंद क्लाउड स्टोरेज या दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं।

विज्ञापन
How to Organize Your Child Medical Reports on Your Phone
गूगल ड्राइव का ये ट्रिक जानें - फोटो : एआई जनरेटेड

निजी जानकारी का रखें ध्यान
मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे की निजी जानकारी होती है। इसलिए इन्हें किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें। रिपोर्ट भेजते समय यह भी देख लें कि सही फाइल ही भेजी जा रही है। फोन में स्क्रीन लॉक और जरूरी सुरक्षा फीचर चालू रखना भी अच्छा रहता है। इस तरह फोन में बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने से डॉक्टर के पास जाते समय पुरानी रिपोर्ट ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर जरूरी जानकारी जल्दी मिल जाएगी।


घर से बिजनेस शुरू किया है? ग्राहक का निजी डेटा फोन में ऐसे न रखें कि कोई भी देख सके

बच्चा स्कूल ट्रिप पर पहली बार जा रहा है? फॉर्म पर साइन करने से पहले ये जानकारी पढ़ें

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed