एयरपोर्ट पर बैग खो गया? तुरंत ये जानकारी नोट करें, शिकायत करने में नहीं होगी परेशानी

1 of 5 एयरपोर्ट पर खो गया सामान तो न करें ये गलती - फोटो : एआई







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एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अगर बैगेज बेल्ट पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी आपका बैग नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैग फ्लाइट के साथ नहीं पहुंच पाता और बाद में उसे ट्रेस करके यात्री तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही मामले की शिकायत कर दें। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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सबसे पहले ये जानकारी अपने पास रखें

बैग नहीं मिलने पर सबसे पहले अपनी फ्लाइट का नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग पास और बैगेज टैग संभालकर रखें। बैगेज टैग आमतौर पर चेक-इन के समय मिलता है और उस पर बैग से जुड़ी जानकारी होती है। बैग का रंग, आकार, ब्रांड और उस पर लगी कोई खास पहचान भी एयरलाइन स्टाफ को बताएं। अगर बैग पर नाम या फोन नंबर की पहचान लगी है तो उसकी जानकारी भी दें।

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एयरलाइन के बैगेज काउंटर पर जाएं

बैगेज बेल्ट पर सामान नहीं मिलने के बाद एयरपोर्ट के बैगेज सर्विस या लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जाएं। वहां एयरलाइन के कर्मचारी को बताएं कि आपका बैग नहीं मिला है। शिकायत दर्ज कराने में देरी न करें। एयरलाइन आपसे फ्लाइट, बैगेज टैग और संपर्क से जुड़ी जानकारी मांग सकती है।



पीआईआर नंबर जरूर लें

शिकायत दर्ज करते समय पीआईआर यानी प्रॉपर्टी इरेगुलेरिटी रिपोर्ट के बारे में पूछें। इसमें आपके बैगेज के नहीं मिलने की जानकारी दर्ज की जाती है। रिपोर्ट का नंबर या उसकी कॉपी अपने पास जरूर रखें। आगे बैग की स्थिति जानने या शिकायत का फॉलोअप करने में यह जानकारी काम आ सकती है।

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पीआईआर नंबर जरूर लें

शिकायत दर्ज करते समय पीआईआर यानी प्रॉपर्टी इरेगुलेरिटी रिपोर्ट के बारे में पूछें। इसमें आपके बैगेज के नहीं मिलने की जानकारी दर्ज की जाती है। रिपोर्ट का नंबर या उसकी कॉपी अपने पास जरूर रखें। आगे बैग की स्थिति जानने या शिकायत का फॉलोअप करने में यह जानकारी काम आ सकती है।

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