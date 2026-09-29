आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर कोई भी मांगे पैसे, तो जानें कहां करें शिकायत

आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। इस कार्ड के जरिए पात्र परिवार योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा ले सकते हैं।





वहीं, कई बार लोगों को कार्ड बनवाने या योजना में नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे मांगने की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में बिना जानकारी के किसी व्यक्ति को पैसे देने से बचना चाहिए। आप यहां जान सकते हैं कि आप इसकी शिकायत कहां करवा सकते हैं। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...