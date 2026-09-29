क्या होता है 1RK, 1BHK और 3BHK का असली मतलब? यहां समझें

Real Estate Terms: हमारे देश के बड़े शहरों में अधिकतर आबादी किराए के मकानों में रहती है। जब इन जगहों पर आप किराए का माकन खोजने जाते हैं तो सबसे पहले 1RK, 1BHK, 2BHK या 3BHK जैसे कई शब्दों से सामना होता है। अब जो लोग इन शहरों में नए आते हैं उनके लिए ये शब्द, जो किसी कोड जैेसी दिखती हैं वो थोड़ी उलझन भरी हो सकती है।
वास्तव में ये कोई कठिन कोड नहीं हैं, बल्कि आपके घर के लेआउट यानी कमरों की संख्या बताने का एक बेहद आसान तरीका होता हैं। इन शब्दों का सही अर्थ समझकर आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से अपने लिए सबसे सही फ्लैट का चुनाव आसानी से कर सकते हैं।
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1RK का मतलब और इसकी खासियतें
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1RK का मतलब और इसकी खासियतें
- 1RK का फुल फॉर्म 'वन रूम किचन सेट' होता है।
- इसका सीधा अर्थ है कि इस सेट में आपको सिर्फ एक बड़ा कमरा और एक किचन मिलता है, साथ में एक अटैच बाथरूम होता है। इसमें अलग से कोई हॉल या लिविंग एरिया नहीं होता है।
- यह छोटा और सस्ता होता है, इसलिए अकेले रहने वाले छात्रों, कामकाजी युवाओं या कम बजट वाले लोगों के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है।
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1BHK फ्लैट में क्या-क्या मिलता है
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1BHK फ्लैट में क्या-क्या मिलता है
- 1BHK का पूरा नाम 'वन बेडरूम, हॉल और किचन' है।
- इस प्रकार के घर में आपको एक अलग बेडरूम, एक बड़ा लिविंग हॉल, एक किचन और कम से कम एक बाथरूम मिलता है।
- 1RK की तुलना में इसमें अधिक प्राइवेसी और रहने के लिए बेहतर जगह होती है।
- जो लोग नए शादीशुदा जोड़े हैं या छोटे परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए 1BHK एक आदर्श विकल्प साबित होता है।
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3BHK का बड़ा आकार और सुविधाएं
- फोटो : Amar Ujala
3BHK का बड़ा आकार और सुविधाएं
- 3BHK का मतलब 'थ्री बेडरूम, हॉल और किचन' होता है।
- इसमें आपको तीन अलग-अलग बेडरूम, एक विशाल हॉल, एक बड़ा रसोईघर और आमतौर पर दो या तीन बाथरूम मिलते हैं।
- इसमें स्थान यानी स्पेस काफी ज्यादा होता है, जिससे सभी सदस्यों को अपनी निजी जगह मिल पाती है।
- यह बड़े या संयुक्त परिवारों के लिए सबसे आरामदायक घर माना जाता है जहां हर किसी के लिए पर्याप्त जगह होती है।
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अपनी जरूरत के हिसाब से सही घर चुनें
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अपनी जरूरत के हिसाब से सही घर चुनें
- घर का चुनाव हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की संख्या और बजट को देखकर करना चाहिए।
- अगर आप अकेले हैं तो 1RK या 1BHK आपके लिए सही और किफायती रहेगा।
- वहीं अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको ज्यादा जगह की आवश्यकता है, तो 3BHK सबसे बेहतर विकल्प है।
- प्रॉपर्टी देखते समय सिर्फ कमरों की संख्या ही न देखें, बल्कि उसका कारपेट एरिया और कुल जगह भी जरूर जांच लें।