क्या दूसरे के चार्जर से चार्ज करने पर मोबाइल खराब हो सकता है? यहां जानें और दूर करें कंफ्यूजन

क्या किसी दूसरे से चार्जर मांगकर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आप कभी अपना चार्जर घर पर भूल गए हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के चार्जर से मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, तो मन में यह सवाल जरूर आता है कि कहीं इससे फोन खराब तो नहीं हो जाएगा?





दरअसल, दूसरे के चार्जर से मोबाइल चार्ज करना अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। आधुनिक स्मार्टफोन और उनके चार्जिंग सिस्टम इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि फोन जरूरत के हिसाब से पावर लेता है, लेकिन आप यहां इसके बारे में जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...