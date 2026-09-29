क्या दूसरे के चार्जर से चार्ज करने पर मोबाइल खराब हो सकता है? यहां जानें और दूर करें कंफ्यूजन

अगर आप कभी अपना चार्जर घर पर भूल गए हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के चार्जर से मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, तो मन में यह सवाल जरूर आता है कि कहीं इससे फोन खराब तो नहीं हो जाएगा?
दरअसल, दूसरे के चार्जर से मोबाइल चार्ज करना अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। आधुनिक स्मार्टफोन और उनके चार्जिंग सिस्टम इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि फोन जरूरत के हिसाब से पावर लेता है, लेकिन आप यहां इसके बारे में जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या किसी दूसरे से चार्जर मांगकर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
दूसरे का चार्जर लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?
चार्जर की पावर ज्यादा होने से क्या होगा?
- मान लीजिए आपके फोन के साथ कम पावर वाला चार्जर मिला है और आप किसी दूसरे व्यक्ति का ज्यादा वाट वाला चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं
- सिर्फ ज्यादा वाट लिखा होने का मतलब यह नहीं है कि फोन में जबरन उतनी ही पावर जाएगी
- फोन और चार्जर के बीच पावर डिलीवरी के दौरान जरूरत के अनुसार चार्जिंग पावर तय हो सकती है
- इसी वजह से किसी दूसरे ब्रांड के अच्छे और सही मानकों वाले चार्जर से चार्ज करने पर सामान्य स्थिति में फोन खराब नहीं होता
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फिर किन चार्जर से बचना चाहिए?
- सबसे ज्यादा सावधानी सस्ते और नकली चार्जर को लेकर रखनी चाहिए
- बाजार में ऐसे चार्जर भी मिलते हैं जिनकी क्वालिटी खराब हो सकती है या जिनमें जरूरी सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होती
- ऐसे चार्जर इस्तेमाल करने पर फोन ज्यादा गर्म हो सकता है
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- कुछ मामलों में चार्जिंग अस्थिर हो सकती है और बैटरी या चार्जिंग सर्किट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है
- इसलिए केवल चार्जर पर लिखे वाट देखकर उसे अच्छा न मानें
- विश्वसनीय ब्रांड और मानकों के हिसाब से तय चार्जर का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है
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केबल भी है बेहद जरूरी
- कई लोग चार्जर को लेकर तो सावधानी रखते हैं, लेकिन केबल पर ध्यान नहीं देते
- अगर केबल कट गई है, उसके कनेक्टर में नुकसान है या वह बहुत खराब गुणवत्ता की है, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए
- खराब केबल चार्जिंग को प्रभावित कर सकती है और फोन गर्म होने जैसी समस्या भी पैदा कर सकती है