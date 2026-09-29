जान लें जरूरी बात: फास्टैग चोरी होते ही क्या करें? जान लें तरीका, वरना लग सकती है चपत

आजकल ज्यादातर चार पहिया वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगा होता है। यह छोटा सा टैग आपके बैंक खाते या उससे जुड़े वॉलेट से जुड़ा रहता है।





टोल प्लाजा से गुजरते समय निर्धारित टोल राशि इसी फास्टैग से अपने आप कट जाती है। ऐसे में अगर कार चोरी हो जाए या कोई विंडस्क्रीन से फास्टैग निकालकर ले जाए, तो उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। तो चलिए जानते हैं ऐसे में आपको क्या करना होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...