Bank Loan Tips In Hindi: आज के समय में घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या फिर किसी जरूरी काम के लिए पैसों की जरूरत हो, बैंक लोन एक बड़ा सहारा बन गया है। कई बार लोग जल्दबाजी में बैंक से कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी शर्तों को ठीक से नहीं पढ़ते। शुरुआत में ईएमआई छोटी लगती है मगर बाद में ब्याज, एक्स्ट्रा चार्ज आदि परेशानी का कारण बन सकती हैं।
इसलिए बैंक से किसी भी तरह का लोन लेने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लेना चाहिए। इससे न केवल सही लोन चुनने में मदद मिलती है, बल्कि भविष्य में आर्थिक दिक्कतों से भी बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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लोन लेने से पहले क्या बातें जान लें?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक से लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?
ब्याज दर चेक करें
- बैंक से लोन लेते समय सबसे पहले उसकी ब्याज दर की जानकारी जरूर लें
- अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरें अलग हो सकती हैं
- साथ ही सिर्फ कम ब्याज दर ही नहीं बल्कि, यह भी समझें कि ब्याज दर फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है
- फिक्स्ड ब्याज दर में तय शर्तों के अनुसार ब्याज दर स्थिर रहती है, जबकि फ्लोटिंग दर में बदलाव हो सकता है
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लोन लेने से पहले क्या बातें जान लें?
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ईएमआई अपनी कमाई के हिसाब से चुनें
- लोन लेने से पहले अपनी हर महीने की आमदनी और जरूरी खर्चों का हिसाब लगाना जरूरी है
- ऐसी ईएमआई तय करें, जिसे हर महीने आसानी से चुका सकें
- केवल बैंक की ओर से बताई गई ईएमआई को न चुनें
- बैंक को पहले ही बता दें कि लोन इस हिसाब से रखें कि आप आसानी से हर महीने ईएमआई भर सकें
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लोन लेने से पहले क्या बातें जान लें?
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प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्ज जरूर चेक करें
- लोन लेते समय बैंक की प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट चार्ज और अन्य चार्ज भी देखें, क्योंकि ये बैंक ये ले सकता है
- इसके अलावा समय पर ईएमआई नहीं चुकाने पर पेनल चार्ज लग सकता है
- इसलिए लोन फाइनल करने से पहले सभी चार्ज की जानकारी लिखित में लें
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लोन लेने से पहले क्या बातें जान लें?
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लोन एग्रीमेंट पढ़े बिना न करें साइन
- लोन की मंजूरी मिलने के बाद बैंक ग्राहक को एग्रीमेंट देता है
- ऐसे में कई लोग इसे पढ़े बिना ही साइन कर देते हैं
- ऐसा करना आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है
- एग्रीमेंट में लोन की अवधि, ब्याज दर, ईएमआई, भुगतान की तारीख और देरी होने पर लगने वाले चार्ज की जानकारी होती है
- इसलिए ये सभी जानकारी पहले ही पढ़ लें और उसके बाद ही साइ करें