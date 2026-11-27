Electricity Bill Reducing Tips In Hindi: कई बार लोग घर से बाहर जाते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद करने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बिजली के उपकरणों को बंद करना भूल जाते हैं। ऐसे में नतीजा यह होता है कि घर में कोई मौजूद न होने के बावजूद बिजली की खपत जारी रहती है।





खासकर जब परिवार कई दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हो, तब यह छोटी सी लापरवाही बिजली के बिल पर असर डाल सकती है। ऐसे में घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी उपकरणों का स्विच बंद करना समझदारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं आप घर से बाहर जाते समय किन-किन उपकरणों के स्विच बंद करके जा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...