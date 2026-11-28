Today Bank Closed Or Open: किसी को पैसे भेजने हो या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाना हो या लोन लेना हो आदि। ऐसे ही नाजाने कितने काम मिनटों में ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हो जाते हैं, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिनके लिए हमें बैंक ही जाना पड़ता है। इसमें केवाईसी करवाने से लेकर कई अन्य काम शामिल हैं जिनके लिए बैंक जाना पड़ता है।





ऐसे में अगर आपने किसी जरूरी काम से आज यानी 28 नवंबर 2026 को शनिवार के दिन बैंक जाने का प्लान बनाया है, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं। चलिए जानते हैं आज कहां-कहां बैंक खुले हैं और कहां-कहां बैंकों की छुट्टी है। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...