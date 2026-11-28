Today Bank Closed Or Open: किसी को पैसे भेजने हो या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाना हो या लोन लेना हो आदि। ऐसे ही नाजाने कितने काम मिनटों में ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हो जाते हैं, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिनके लिए हमें बैंक ही जाना पड़ता है। इसमें केवाईसी करवाने से लेकर कई अन्य काम शामिल हैं जिनके लिए बैंक जाना पड़ता है।
ऐसे में अगर आपने किसी जरूरी काम से आज यानी 28 नवंबर 2026 को शनिवार के दिन बैंक जाने का प्लान बनाया है, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं। चलिए जानते हैं आज कहां-कहां बैंक खुले हैं और कहां-कहां बैंकों की छुट्टी है। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
आज कहां-कहां बंद हैं बैंक?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज बैंक बंद हैं या नहीं?
- आज बैंक बंद हैं
- आज सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों का अवकाश है
3 of 5
आज कहां-कहां बंद हैं बैंक?
- फोटो : Adobe Stock
आज बैंक क्यों बंद हैं?
- आज बैंक बंद इसलिए है क्योंकि आज महीने का चौथा शनिवार है
- जान लीजिए कि आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को देश के सभी बैंक बंद रहते हैं
4 of 5
आज कहां-कहां बंद हैं बैंक?
- फोटो : Adobe Stock
कहां-कहां बैंक बंद हैं और कहां-कहां खुले हैं?
- आज पूरे देश में सभी बैंक बंद हैं
- फिर चाहे वो सरकारी बैंक हों या फिर प्राइवेट बैंक
5 of 5
आज कहां-कहां बंद हैं बैंक?
- फोटो : Adobe Stock
क्या कल बैंक खुले हैं?
- नहीं, कल भी बैंक नहीं खुले हैं
- कल रविवार का अवकाश होने की वजह से देश के सभी बैंक बंद रहेंगे