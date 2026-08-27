ध्यान दें: गुम-चोरी हो जाए राशन कार्ड, तो कैसे बनवाएं? यहां जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका

Duplicate Ration Card: सरकार कई तरह की योजनाओं के जरिए उन लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जो जरूरतमंद हैं और गरीब वर्ग से आते हैं।





जैसे- अंत्योदय योजना के तहत पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं और फिर इस राशन कार्ड से आप मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन सोचिए किए आपका राशन कार्ड चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो फिर क्या होगा? दरअसल, आप डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है...