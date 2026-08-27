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ध्यान दें: गुम-चोरी हो जाए राशन कार्ड, तो कैसे बनवाएं? यहां जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका

Thu, 27 Aug 2026 05:01 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:01 PM IST
सार

Ration Card Apply Process: क्या आपका राशन कार्ड गुम या चोरी हो गया है? अगर हां तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा सकते हैं।

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How to apply duplicate Ration Card Online and offline ration card kaise banwayein
डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

Duplicate Ration Card: सरकार कई तरह की योजनाओं के जरिए उन लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जो जरूरतमंद हैं और गरीब वर्ग से आते हैं।



जैसे- अंत्योदय योजना के तहत पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं और फिर इस राशन कार्ड से आप मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन सोचिए किए आपका राशन कार्ड चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो फिर क्या होगा? दरअसल, आप डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है...
How to apply duplicate Ration Card Online and offline ration card kaise banwayein
डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाएं? - फोटो : Adobe Stock

पहले ये काम करवा लें:-

  • राशन कार्ड गुम या चोरी हो जाए, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर इसकी FIR दर्ज करवा लें
  • FIR की कॉपी लेना न भूलें, क्योंकि इसकी जरूरत दोबारा राशन कार्ड बनवाने में पड़ सकती है
How to apply duplicate Ration Card Online and offline ration card kaise banwayein
डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाएं? - फोटो : Adobe Stock

डुप्लीकेट राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं?

  • डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है
  • इसके बाद यहां पर डुप्लीकेट राशन कार्ड वाला सेक्शन चुन लें
  • इसके बाद वो जानकारी भरें, जो यहां पर मांगी गई है
  • फिर डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें जिसमें आधार कार्ड और एफआईआर अपलोड करें
  • फिर फॉर्म सबमिट कर दें और कुछ दिनों में डुप्लीकेट राशन कार्ड बन जाता है
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How to apply duplicate Ration Card Online and offline ration card kaise banwayein
डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाएं? - फोटो : Adobe Stock

डुप्लीकेट राशन कार्ड ऑफलाइन बनवाने का तरीका क्या है?

पहला स्टेप

  • पहले अपने जिले के जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय जाना होता है
  • जहां पर डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने वाला फॉर्म लें और इसे भर लें
  • फॉर्म के साथ में संबंधित दस्तावेज समेत एफआईआर की कॉपी लगाएं
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How to apply duplicate Ration Card Online and offline ration card kaise banwayein
डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाएं? - फोटो : Adobe Stock

दूसरा स्टेप

  • फिर फीस भरनी है, जो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग होती है
  • इसके बाद फॉर्म जमा करवा दें
  • अब सबकुछ सही होने पर आपका राशन कार्ड कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाता है
  • आप इसे अपने नजदीकी राशन कार्यालय या सरकारी राशन की दुकान से ले सकते हैं
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