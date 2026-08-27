भारतीय रेलवे: RLWL या PQWL, किस वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म होने की होती है अधिक संभावना?

RLWL vs PQWL Confirmation Chance: भारतीय रेलवे से यात्रा करते समय अक्सर हमें कन्फर्म सीट के बजाय वेटिंग टिकट मिलती है। टिकट पर लिखे RLWL या PQWL जैसे कोड अक्सर यात्रियों को उलझन में डाल देते हैं। लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि आखिर किस वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।





बता दें कि हर वेटिंग लिस्ट का अपना अलग नियम और कोटा होता है, जो सीट मिलने की संभावना को तय करता है। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो टिकट बुक करने से पहले इन दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है, ताकि आखिरी वक्त में आपकी यात्रा रद्द न हो।