{"_id":"6a9013e85351150f4808a378","slug":"rlwl-vs-pqwl-which-railway-waiting-list-has-higher-chances-of-confirmation-2026-08-27","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"भारतीय रेलवे: RLWL या PQWL, किस वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म होने की होती है अधिक संभावना?","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
भारतीय रेलवे: RLWL या PQWL, किस वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म होने की होती है अधिक संभावना?
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Thu, 27 Aug 2026 04:09 PM IST
सार
भारतीय रेलवे में जब लोग टिकट बुक करते हैं तो उन्हें कई तरह के वेटिंग देखने को मिलते हैं। GNWL, PQWL, RLWL इनमें से प्रमुख वेटिंग हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि इन अलग-अलग तरह के वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है और कौन सी वेटिंग लिस्ट पहले कंफर्म होती है।
विज्ञापन
1 of 5
Indian Railways
- फोटो : Adobe Stock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
RLWL vs PQWL Confirmation Chance: भारतीय रेलवे से यात्रा करते समय अक्सर हमें कन्फर्म सीट के बजाय वेटिंग टिकट मिलती है। टिकट पर लिखे RLWL या PQWL जैसे कोड अक्सर यात्रियों को उलझन में डाल देते हैं। लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि आखिर किस वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
बता दें कि हर वेटिंग लिस्ट का अपना अलग नियम और कोटा होता है, जो सीट मिलने की संभावना को तय करता है। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो टिकट बुक करने से पहले इन दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है, ताकि आखिरी वक्त में आपकी यात्रा रद्द न हो।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।