Geyser Safety Tips Hindi: सर्दियों में नहाने या रोजमर्रा के कामों के लिए गीजर का इस्तेमाल बेहद आम है, लेकिन आपकी थोड़ी-सी लापरवाही बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। पानी और बिजली के साथ काम करने वाले इस उपकरण में करंट, गैस लीकेज या ओवरहीटिंग जैसी दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब लोग बुनियादी नियमों को नजरअंदाज करते हैं।





कई लोग नहाते समय भी गीजर चालू रखते हैं या बाथरूम में हवा निकलने का रास्ता बंद रखते हैं, जिससे जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। सही आदतें और समय-समय पर जांच अपनाकर परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए आम बोलचाल की सरल भाषा में जानते हैं कि गीजर चलाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।