दिवाली अलर्ट: डिस्काउंट के चक्कर में बैंक अकाउंट हो सकता है खाली, यहां जानें कैसे बचें इस फ्रॉड से

Diwali 2026 Scam Alert: हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार आ गया है और हर साल लोगों को इसका काफी इंतजार रहता है। लोग इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपनों को मिठाई बांटते हैं।





ऐसे में ये खुशियों का पर्व लोगों के लिए बेहद खास हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए कि आपकी खुशी में अगर डिस्काउंट के नाम पर जालसाज आपका बैंक खाता खाली करके आपको दुखी कर दे तो फिर क्या होगा? इसलिए आपके साथ ठगी न हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जानते हैं...