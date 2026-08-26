बात काम की: आयुष्मान कार्ड से मिलता है मुफ्त इलाज, जानें क्या है सालाना लिमिट

Ayushman Card: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनकी जरिए आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें किसी योजना के तहत सीधे तौर पर आर्थिक लाभ दिए जाते हैं तो किसी योजना के तहत कोई सामान दिया जाता है।





इसी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड सिर्फ पात्र लोगों के बनाए जाते हैं, लेकि क्या आप आयुष्मान कार्ड की लिमिट के बारे में जानते हैं? चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में...