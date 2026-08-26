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बात काम की: आयुष्मान कार्ड से मिलता है मुफ्त इलाज, जानें क्या है सालाना लिमिट

Wed, 26 Aug 2026 04:13 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 26 Aug 2026 04:13 PM IST
सार

Ayushman Card Limit: आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप इसकी लिमिट के बारे में जानते हैं? आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।

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Ayushman Card Yearly Limit of free treatment check here
आयुष्मान कार्ड। - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनकी जरिए आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें किसी योजना के तहत सीधे तौर पर आर्थिक लाभ दिए जाते हैं तो किसी योजना के तहत कोई सामान दिया जाता है।



इसी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड सिर्फ पात्र लोगों के बनाए जाते हैं, लेकि क्या आप आयुष्मान कार्ड की लिमिट के बारे में जानते हैं? चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में...
Ayushman Card Yearly Limit of free treatment check here
आयुष्मान कार्ड। - फोटो : Adobe stock photos

किन अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

  • आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
  • आप अपने शहर के पंजीकृत अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
Ayushman Card Yearly Limit of free treatment check here
आयुष्मान कार्ड। - फोटो : Adobe Stock
  • आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज का लाभ उन सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में करवा सकते हैं
  • जो अस्पताल इस योजना में रजिस्टर्ड हैं
  • इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाना होता है
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Ayushman Card Yearly Limit of free treatment check here
आयुष्मान कार्ड। - फोटो : Adobe Stock
  • यहां पर आप वो अस्पताल सर्च कर सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत है
  • इसके लिए आप जिला, पिन कोड आदि के जरिए सर्च कर सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड। - फोटो : Amar Ujala

कितनी लिमिट होती है आयुष्मान कार्ड?

  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये की होती है
  • ऐसे में आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है
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