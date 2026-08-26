{"_id":"6a8ec32b5ec18f53dc0edef1","slug":"ayushman-card-yearly-limit-of-free-treatment-check-here-2026-08-26","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"बात काम की: आयुष्मान कार्ड से मिलता है मुफ्त इलाज, जानें क्या है सालाना लिमिट","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
बात काम की: आयुष्मान कार्ड से मिलता है मुफ्त इलाज, जानें क्या है सालाना लिमिट
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:13 PM IST
सार
Ayushman Card Limit: आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप इसकी लिमिट के बारे में जानते हैं? आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।
विज्ञापन
1 of 5
आयुष्मान कार्ड।
- फोटो : Amar Ujala AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Ayushman Card: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनकी जरिए आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें किसी योजना के तहत सीधे तौर पर आर्थिक लाभ दिए जाते हैं तो किसी योजना के तहत कोई सामान दिया जाता है।
इसी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड सिर्फ पात्र लोगों के बनाए जाते हैं, लेकि क्या आप आयुष्मान कार्ड की लिमिट के बारे में जानते हैं? चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में...
2 of 5
आयुष्मान कार्ड।
- फोटो : Adobe stock photos
किन अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?
आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
आप अपने शहर के पंजीकृत अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
3 of 5
आयुष्मान कार्ड।
- फोटो : Adobe Stock
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज का लाभ उन सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में करवा सकते हैं
जो अस्पताल इस योजना में रजिस्टर्ड हैं
इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाना होता है
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
आयुष्मान कार्ड।
- फोटो : Adobe Stock
यहां पर आप वो अस्पताल सर्च कर सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत है
इसके लिए आप जिला, पिन कोड आदि के जरिए सर्च कर सकते हैं
विज्ञापन
5 of 5
आयुष्मान कार्ड।
- फोटो : Amar Ujala
कितनी लिमिट होती है आयुष्मान कार्ड?
आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये की होती है
ऐसे में आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।