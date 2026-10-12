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ध्यान दें: बाइक में भरवाते हैं 100 रुपये का पेट्रोल, तो ये चीज जरूर करें चेक, वरना हो सकता है बड़ा खर्चा

Mon, 12 Oct 2026 02:51 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:51 PM IST
सार

बाइक में कम पेट्रोल भरवाने की आदत है तो फ्यूल टैंक में पेट्रोल का स्तर बहुत नीचे न जाने दें। कम फ्यूल के साथ लगातार बाइक चलाने से कुछ स्थितियों में फ्यूल पंप पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है जिससे वो खराब तक हो सकता है।

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Bike Owners: Check This Thing Every Time You Refuel, It Can Prevent Costly Fuel Pump Damage
बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना सही या गलत? - फोटो : Amar Ujala AI

बाइक चलाने वाले बहुत से लोग जरूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाते हैं। कई लोग 100 या 200 रुपये का पेट्रोल डलवाकर कुछ दिन तक बाइक चलाते रहते हैं। ऐसा करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।



अगर बाइक को बार-बार बहुत कम फ्यूल के साथ चलाया जाता है, तो यह लंबे समय में फ्यूल सिस्टम पर असर डाल सकता है। खासकर उन बाइक्स में जिनमें इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप लगा होता है, फ्यूल लेवल को लगातार बहुत नीचे रखना अच्छी आदत नहीं मानी जाती। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना सही या गलत? - फोटो : AI Generated

पेट्रोल भरवाने के बाद सबसे पहले क्या देखें?

  • पेट्रोल भरवाने के बाद सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि मीटर पर फ्यूल बढ़ा या नहीं  
  • अगर आपकी बाइक में फ्यूल गेज दिया गया है, तो उसे भी जरूर चेक करें
  • अगर पेट्रोल भरवाने के बाद भी फ्यूल इंडिकेटर में कोई बदलाव नहीं आता या वह असामान्य तरीके से ऊपर-नीचे होता है, तो इसे नजरअंदाज न करें
  • यह फ्यूल सेंसर या फ्यूल सिस्टम से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है
Bike Owners: Check This Thing Every Time You Refuel, It Can Prevent Costly Fuel Pump Damage
बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना सही या गलत? - फोटो : Royal Enfield

बाइक को हमेशा रिजर्व में चलाएं या नहीं? 

  • बाइक को बार-बार बेहद कम पेट्रोल पर चलाना ठीक नहीं है
  • फ्यूल टैंक में मौजूद पेट्रोल कई बाइक्स में फ्यूल पंप को ठंडा रखने में भी मदद करता है
  • जब फ्यूल बहुत कम हो जाता है, तो पंप के आसपास पर्याप्त ईंधन मौजूद नहीं रहता
  • ऐसी स्थिति को बार-बार दोहराने से पंप पर अतिरिक्त गर्मी का असर पड़ सकता है
  • हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते ही फ्यूल पंप खराब हो जाएगा  
  • असल समस्या तब बन सकती है, जब बाइक को लगातार बहुत कम फ्यूल के साथ चलाया जाए
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बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना सही या गलत? - फोटो : Adobestock

पेट्रोल भरवाते समय ये गलती न करें  

  • पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते समय मीटर को जरूर देखें
  • ध्यान दें कि मशीन पर पैसे और लीटर की मात्रा सही तरीके से दिखाई दे रही है
  • पेट्रोल भरने के बाद बाइक के फ्यूल गेज पर भी नजर डालें
  • अगर फ्यूल लेवल अचानक कम-ज्यादा हो रहा है या गेज काम नहीं कर रहा है, तो मैकेनिक के पास बाइक को चेक करवाएं
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Bike Owners: Check This Thing Every Time You Refuel, It Can Prevent Costly Fuel Pump Damage
बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना सही या गलत? - फोटो : AI Generated

फ्यूल पंप खराब होने पर कितना खर्चा आ सकता है?

  • फ्यूल पंप खराब हुआ तो खर्च बढ़ सकता है  
  • फ्यूल पंप बाइक के फ्यूल सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है
  • इसमें खराबी आने पर बाइक स्टार्ट होने में परेशानी, इंजन का बीच में बंद होना या फ्यूल सप्लाई से जुड़ी दिक्कत आ सकती है
  • फ्यूल पंप की खराबी का खर्च 1200 से 1500 के बीच हो सकता है, लेकिन बाइक के मॉडल और इस्तेमाल किए गए पार्ट पर ही पूरा खर्च निर्भर करता है
  • इसलिए छोटी बचत के चक्कर में बाइक को लगातार बहुत कम पेट्रोल पर चलाने से बचना बेहतर है
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