ध्यान दें: बाइक में भरवाते हैं 100 रुपये का पेट्रोल, तो ये चीज जरूर करें चेक, वरना हो सकता है बड़ा खर्चा

बाइक चलाने वाले बहुत से लोग जरूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाते हैं। कई लोग 100 या 200 रुपये का पेट्रोल डलवाकर कुछ दिन तक बाइक चलाते रहते हैं। ऐसा करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।





अगर बाइक को बार-बार बहुत कम फ्यूल के साथ चलाया जाता है, तो यह लंबे समय में फ्यूल सिस्टम पर असर डाल सकता है। खासकर उन बाइक्स में जिनमें इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप लगा होता है, फ्यूल लेवल को लगातार बहुत नीचे रखना अच्छी आदत नहीं मानी जाती। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...