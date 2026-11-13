क्या बैंक में गिरवी रखी प्रॉपर्टी को बिना लोन चुकाए बेचा जा सकता है? जानें नियम

Can Mortgaged Property Be Sold?: जब कोई व्यक्ति बैंक से होम लोन या किसी अन्य वित्तीय जरूरत के लिए लोन लेता है, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी यानी मॉर्गेज रखनी पड़ती है। लोन चलने के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मालिक को अपनी उस गिरवी रखी हुई संपत्ति को किसी दूसरे खरीदार को बेचना पड़ जाता है। ऐसे में आम लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को बिना पूरा लोन चुकाए बेचा जा सकता है या नहीं।
कानूनी और बैंकिंग नियमों के अनुसार, आप बिना बैंक की अनुमति या लोन चुकाए सीधे तौर पर ऐसी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं रखते हैं, तो आपको भारी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इसके नियम क्या हैं।
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बैंक की अनुमति क्यों जरूरी?
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बैंक की अनुमति क्यों जरूरी?
- कानूनी रूप से जब तक प्रॉपर्टी पर बैंक का लोन चल रहा है, तब तक उस संपत्ति का असली कागजी मालिकाना हक बैंक के पास सुरक्षित रहता है।
- बिना बैंक को सूचित किए या उसकी लिखित अनुमति के आप उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कानूनी रूप से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
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लोन ट्रांसफर कैसे करें?
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लोन ट्रांसफर कैसे करें?
- अगर आप गिरवी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो खरीदार के साथ मिलकर बैंक में आवेदन करना होता है।
- इसके बाद खरीदार या तो एकमुश्त बचा हुआ लोन चुकाकर बैंक से एनओसी ले सकता है, या फिर बैंक की सहमति से पुराना लोन नए खरीदार के नाम पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है।
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एनओसी का क्या महत्व?
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एनओसी लेना जरूरी
- प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पूरी होने के बाद बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना सबसे जरूरी कदम होता है।
- यह सर्टिफिकेट इस बात की आधिकारिक गारंटी होता है कि अब उस संपत्ति पर कोई भी लोन या बकाया कर्ज बाकी नहीं बचा है और वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है।
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बिना बताए बेचने पर खतरा?
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बिना बताए बेचने पर खतरा?
- अगर कोई व्यक्ति बैंक को अंधेरे में रखकर या बिना लोन चुकाए अवैध तरीके से गिरवी प्रॉपर्टी बेच देता है, तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत उस संपत्ति को कब्जे में ले सकता है।
- इसके अलावा खरीदार और विक्रेता दोनों पर धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज हो सकता है और भारी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।