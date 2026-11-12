भारतीय रेलवे: 3 घंटे से अधिक लेट हो गई आपकी ट्रेन? जानें कैसे वापस ले सकते हैं किराया

Indian Railways Train Delay Refund Rules: सफर करने के लिए भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है, जिससे रोजाना लाखों लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। कई बार कोहरे, तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से ट्रेनें घंटों लेट हो जाती हैं, जिसके कारण यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ता है और उनका पूरा प्लान खराब हो जाता है। इन दिनों देखा जाए तो कई त्योहारों वाले स्पेशन ट्रेन चल रही हैं, जो कई घंटे की देरी से चल रही हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनका टिकट का पैसा डूब गया है और उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा।





लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे के नियमों के अनुसार यदि आपकी ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक लेट हो जाती है, तो आप अपने टिकट का पूरा पैसा वापस पा सकते हैं? इसके लिए रेलवे ने यात्रियों को विशेष अधिकार दिए हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा।