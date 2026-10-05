आयुष्मान कार्ड से अपने शहर के किस अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज? ऐसे करें चेक

Ayushman Card Hospital List: अगर ये कहा जाए कि आयुष्मान कार्ड देश के करोड़ों पात्र लोगों के लिए इलाज के खर्च का बोझ कम करने वाली महत्वपूर्ण सुविधा है, तो शायद इसमें दो राय न हो? मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज का लाभ ले रहे हैं।





आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र लाभार्थी योजना के तहत उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं, जो अस्पताल इस योजना में पंजीकृत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल इस योजना पंजीकृत है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं आप कैसे अस्पताल चेक कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...