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आयुष्मान कार्ड से अपने शहर के किस अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज? ऐसे करें चेक

Mon, 05 Oct 2026 02:47 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 05 Oct 2026 02:47 PM IST
सार

Ayushman Card: आयुष्मान कार्डधारक किसी भी अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज नहीं करा सकते। दरअसल, योजना का लाभ लेने के लिए अस्पताल का आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध होना जरूरी है। आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।

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Ayushman Card: How to Check Hospitals in Your City for Free Treatment
क्या प्राइवेट अस्पताल में चलता है आयुष्मान कार्ड? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Hospital List: अगर ये कहा जाए कि आयुष्मान कार्ड देश के करोड़ों पात्र लोगों के लिए इलाज के खर्च का बोझ कम करने वाली महत्वपूर्ण सुविधा है, तो शायद इसमें दो राय न हो? मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज का लाभ ले रहे हैं।



आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र लाभार्थी योजना के तहत उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं, जो अस्पताल इस योजना में पंजीकृत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल इस योजना पंजीकृत है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं आप कैसे अस्पताल चेक कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Ayushman Card: How to Check Hospitals in Your City for Free Treatment
क्या प्राइवेट अस्पताल में चलता है आयुष्मान कार्ड? - फोटो : Amar Ujala

कितने रुपये का करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

  • आयुष्मान कार्ड अगर आपका बन गया है
  • तो आप इस कार्ड से सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • हर साल आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपये की लिमिट रिन्यू होती है
Ayushman Card: How to Check Hospitals in Your City for Free Treatment
क्या प्राइवेट अस्पताल में चलता है आयुष्मान कार्ड? - फोटो : Adobe stock photos

क्या किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

  • आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज केवल उन अस्पतालों में कराया जा सकता है
  • जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध हैं यानी इस योजना में पंजीकृत हैं
  • इस सूची में सरकारी के साथ-साथ कई निजी अस्पताल भी शामिल हैं
  • पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • इसलिए इलाज कराने से पहले ये चेक करना होता है कि योजना में कौन सा अस्पताल पंजीकृत है और कौन सा नहीं
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Ayushman Card: How to Check Hospitals in Your City for Free Treatment
क्या प्राइवेट अस्पताल में चलता है आयुष्मान कार्ड? - फोटो : AI Generated

घर बैठे कैसे चेक करें पंजीकृत अस्पताल?

स्टेप 1

  • आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कौन सा अस्पताल इस योजना में पंजीकृत है
  • इसके लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाना होता है
  • यहां पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जिनसे आप चेक कर सकते हैं
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Ayushman Card: How to Check Hospitals in Your City for Free Treatment
क्या प्राइवेट अस्पताल में चलता है आयुष्मान कार्ड? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 2

  • यहां आप पिन नंबर, जिला या अस्पताल का नाम दर्ज करके सर्च कर सकते हैं
  • सर्च करने के बाद आपको पता चल सकता है कि संबंधित अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत है या नहीं
  • इसके बाद आप अपने शहर के उस अस्पताल में जाकर आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत है
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