आयुष्मान कार्ड बनवाते समय चाहिए होंगे कौन से दस्तावेज? यहां देखें लिस्ट

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।





इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है और इसके बाद आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से दस्तावेज आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए चाहिए होते हैं। आप आगे दस्तावेजों के बारे में जान सकते हैं...