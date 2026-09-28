व्हाट्सएप पर अनजान ग्रुप में जोड़ दिया गया? तुरंत बदलें ये सेटिंग, नहीं आएंगे बार-बार इनवाइट

1 of 5 अनजान लोगों के ग्रुप से परेशान हैं? - फोटो : AI

आजकल व्हाट्सऐप पर परिवार, दोस्तों और काम से जुड़े कई ग्रुप बने होते हैं। लेकिन कई बार बिना जान-पहचान के लोग भी किसी महिला को अनजान ग्रुप में जोड़ देते हैं। खासकर जब ग्रुप में बहुत सारे अनजान लोग हों तो यह परेशानी के साथ-साथ प्राइवेसी का मामला भी बन सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो व्हाट्सएप की एक सेटिंग बदलकर अनजान लोगों के सीधे ग्रुप में जोड़ने की संभावना कम कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 अनजान लोगों के ग्रुप से परेशान हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग बदलें

इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें। अब सेटिंग्स में जाएं और प्राइवेसी पर टैप करें। इसके बाद ग्रुप्स का विकल्प खोलें। यहां आपको यह चुनने का विकल्प मिलता है कि कौन लोग आपको ग्रुप में सीधे जोड़ सकते हैं। अगर आप अनजान लोगों को सीधे ग्रुप में जोड़ने से रोकना चाहती हैं तो यहां माय कॉन्टैक्ट्स का विकल्प चुन सकती हैं। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोग आपको सीधे ग्रुप में जोड़ सकेंगे, जबकि दूसरे लोगों को आपको ग्रुप में जोड़ने से पहले इनवाइट भेजना होगा।

3 of 5 अनजान लोगों के ग्रुप से परेशान हैं? - फोटो : X

इनवाइट आने पर क्या होगा?

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी सेटिंग के मुताबिक आपको सीधे ग्रुप में जोड़ने की अनुमति नहीं है, वह आपको ग्रुप में जोड़ना चाहता है तो वह आपको निजी चैट में ग्रुप इनवाइट भेज सकता है। इस इनवाइट को स्वीकार करना या नहीं करना आपके हाथ में होता है। इसलिए किसी अनजान ग्रुप का इनवाइट आए तो बिना जानकारी के उसे स्वीकार न करें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 अनजान लोगों के ग्रुप से परेशान हैं? - फोटो : Adobe stock

पहले से जोड़े गए ग्रुप में क्या करें?

अगर आपको पहले ही किसी अनजान ग्रुप में जोड़ दिया गया है तो आप उस ग्रुप से बाहर निकल सकती हैं। ग्रुप की जानकारी खोलकर एग्जिट ग्रुप का विकल्प चुनें। जरूरत लगे तो ग्रुप एडमिन या किसी संदिग्ध सदस्य को ब्लॉक और रिपोर्ट भी किया जा सकता है।

विज्ञापन