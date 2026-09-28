क्या चार्ट बनने के बाद भी बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन? जानें रेलवे का नियम

Railway Ticket Chart Preparation Rules: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अक्सर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब उन्हें अचानक अपने तय बोर्डिंग स्टेशन को बदलना पड़ता है। कभी ट्रैफिक की वजह से तो कभी काम में देरी के कारण यात्री चाहते हैं कि वे अगले स्टेशन से ट्रेन में चढ़ सकें। ऐसे में यात्रियों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ट्रेन का फाइनल चार्ट तैयार होने के बाद बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है।





भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री अब ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।