फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Buying a New Air Purifier Check These 4 Essential Features First in hindi

नया एयर प्यूरीफायर खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जरूर चेक करें ये चार चीजें

Mon, 28 Sep 2026 01:02 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 28 Sep 2026 01:02 PM IST
सार

Hepa Filter H13 H14 Grade: अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब नया एयर प्यूरीफायर खरीदते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उन्हें बाद में काफी अफसोश होता है। इसलिए अगर आप भी नया प्यूरीफायर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको ये लेख जरूरी पढ़ना चाहिए।

विज्ञापन
Buying a New Air Purifier Check These 4 Essential Features First in hindi
एयर प्यूरीफायर खरीदने के टिप्स - फोटो : AI

Buying New Air Purifier Tips: सितंबर का महीना खत्म हो रहा है और अब कुछ ही दिनों में अक्तूबर माह आने वाला है। ऐसे में धीरे-धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि अक्तूबर के मिड से ही देश के कई बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़ने लगता है। प्रदूषण के इस दौर में अपनी और परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए बहुत से लोग नया एयर प्यूरीफायर या एयर फिल्टर खरीदने की प्लानिंग करते हैं। 



मगर बाजार में उपलब्ध ढेरों विकल्पों में से सही प्यूरीफायर चुनना आसान नहीं होता। इसलिए नया प्यूरीफायर खरीदने से पहले आपको चार मुख्य बातों की जांच जरूर करनी चाहिए।
Buying a New Air Purifier Check These 4 Essential Features First in hindi
HEPA फिल्टर जांचें - फोटो : Adobe Stock

HEPA फिल्टर जांचें

  • एयर प्यूरीफायर खरीदते समय हमेशा उसमें लगे फिल्टर की क्वालिटी देखें। 
  • हमेशा True HEPA (H13 या H14 ग्रेड) फिल्टर वाला मॉडल ही चुनें। 
  • यह फिल्टर हवा में मौजूद धूल, धुएं, पराग और 0.3 माइक्रोन तक के 99.97% हानिकारक सूक्ष्म कणों को बेहद प्रभावी ढंग से साफ कर देता है, जिससे सांस संबंधी समस्याओं से बचाव होता है।
Buying a New Air Purifier Check These 4 Essential Features First in hindi
सीएडीआर रेटिंग पर दें विशेष ध्यान - फोटो : Adobe Stock

सीएडीआर रेटिंग पर दें विशेष ध्यान

  • सीएडीआर यानी 'क्लीन एयर डिलीवरी रेट' यह बताता है कि प्यूरीफायर कितनी तेजी से और प्रति घंटे कितने क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर सकता है।
  • हाई सीएडीआर रेटिंग वाला प्यूरीफायर कमरे की हवा को ज्यादा तेजी से और बार-बार फिल्टर करता है।
  • इसलिए हमेशा अपने कमरे के हिसाब से बेहतर सीएडीआर रेटिंग वाला मॉडल ही चुनें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Buying a New Air Purifier Check These 4 Essential Features First in hindi
कमरे के आकार के अनुसार करें चुनाव - फोटो : AI

कमरे के आकार के अनुसार करें चुनाव

  • प्यूरीफायर की हवा साफ करने की क्षमता आपके कमरे के क्षेत्रफल (स्क्वायर फीट) के अनुकूल होनी चाहिए।
  • छोटे कमरे का प्यूरीफायर बड़े हॉल में लगाने पर वह ठीक से काम नहीं करेगा।
  • इसलिए खरीदारी से पहले कमरे का एरिया माप लें और कंपनी द्वारा बताई गई 'कवरेज एरिया' क्षमता की जांच करने के बाद ही फैसला लें।
विज्ञापन
Buying a New Air Purifier Check These 4 Essential Features First in hindi
कमरे के अनुसार सिलेक्ट करें CADR - फोटो : AI
शांत नींद के लिए नॉइज लेवल की जांच करें
  • बेडरूम या स्टडी रूम के लिए प्यूरीफायर लेते समय उसके चलने की आवाज यानी नॉइज लेवल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
  • रात में सुकून की नींद के लिए ऐसा मॉडल चुनें जो साइलेंट या स्लीप मोड में 50 डेसिबल (dB) से कम शोर करे।
  • कम शोर वाले प्यूरीफायर से हवा भी साफ रहेगी और आपकी नींद में खलल भी नहीं पड़ेगा।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed