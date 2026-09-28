नया एयर प्यूरीफायर खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जरूर चेक करें ये चार चीजें

Buying New Air Purifier Tips: सितंबर का महीना खत्म हो रहा है और अब कुछ ही दिनों में अक्तूबर माह आने वाला है। ऐसे में धीरे-धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि अक्तूबर के मिड से ही देश के कई बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़ने लगता है। प्रदूषण के इस दौर में अपनी और परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए बहुत से लोग नया एयर प्यूरीफायर या एयर फिल्टर खरीदने की प्लानिंग करते हैं।





मगर बाजार में उपलब्ध ढेरों विकल्पों में से सही प्यूरीफायर चुनना आसान नहीं होता। इसलिए नया प्यूरीफायर खरीदने से पहले आपको चार मुख्य बातों की जांच जरूर करनी चाहिए।