नया एयर प्यूरीफायर खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जरूर चेक करें ये चार चीजें

Buying New Air Purifier Tips: सितंबर का महीना खत्म हो रहा है और अब कुछ ही दिनों में अक्तूबर माह आने वाला है। ऐसे में धीरे-धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि अक्तूबर के मिड से ही देश के कई बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़ने लगता है। प्रदूषण के इस दौर में अपनी और परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए बहुत से लोग नया एयर प्यूरीफायर या एयर फिल्टर खरीदने की प्लानिंग करते हैं।
मगर बाजार में उपलब्ध ढेरों विकल्पों में से सही प्यूरीफायर चुनना आसान नहीं होता। इसलिए नया प्यूरीफायर खरीदने से पहले आपको चार मुख्य बातों की जांच जरूर करनी चाहिए।
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HEPA फिल्टर जांचें
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HEPA फिल्टर जांचें
- एयर प्यूरीफायर खरीदते समय हमेशा उसमें लगे फिल्टर की क्वालिटी देखें।
- हमेशा True HEPA (H13 या H14 ग्रेड) फिल्टर वाला मॉडल ही चुनें।
- यह फिल्टर हवा में मौजूद धूल, धुएं, पराग और 0.3 माइक्रोन तक के 99.97% हानिकारक सूक्ष्म कणों को बेहद प्रभावी ढंग से साफ कर देता है, जिससे सांस संबंधी समस्याओं से बचाव होता है।
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सीएडीआर रेटिंग पर दें विशेष ध्यान
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सीएडीआर रेटिंग पर दें विशेष ध्यान
- सीएडीआर यानी 'क्लीन एयर डिलीवरी रेट' यह बताता है कि प्यूरीफायर कितनी तेजी से और प्रति घंटे कितने क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर सकता है।
- हाई सीएडीआर रेटिंग वाला प्यूरीफायर कमरे की हवा को ज्यादा तेजी से और बार-बार फिल्टर करता है।
- इसलिए हमेशा अपने कमरे के हिसाब से बेहतर सीएडीआर रेटिंग वाला मॉडल ही चुनें।
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कमरे के आकार के अनुसार करें चुनाव
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कमरे के आकार के अनुसार करें चुनाव
- प्यूरीफायर की हवा साफ करने की क्षमता आपके कमरे के क्षेत्रफल (स्क्वायर फीट) के अनुकूल होनी चाहिए।
- छोटे कमरे का प्यूरीफायर बड़े हॉल में लगाने पर वह ठीक से काम नहीं करेगा।
- इसलिए खरीदारी से पहले कमरे का एरिया माप लें और कंपनी द्वारा बताई गई 'कवरेज एरिया' क्षमता की जांच करने के बाद ही फैसला लें।
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कमरे के अनुसार सिलेक्ट करें CADR
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शांत नींद के लिए नॉइज लेवल की जांच करें
- बेडरूम या स्टडी रूम के लिए प्यूरीफायर लेते समय उसके चलने की आवाज यानी नॉइज लेवल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
- रात में सुकून की नींद के लिए ऐसा मॉडल चुनें जो साइलेंट या स्लीप मोड में 50 डेसिबल (dB) से कम शोर करे।
- कम शोर वाले प्यूरीफायर से हवा भी साफ रहेगी और आपकी नींद में खलल भी नहीं पड़ेगा।