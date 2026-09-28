बात काम की: नए जूते के डिब्बे में क्यों आता है ये छोटा सा पैकेट? फेंकने से पहले जरूर जान लें इसका काम

जूते के डिब्बे में सिलिका जेल का पैकेट क्या होता है? - फोटो : Amar Ujala AI

जब भी हम नए जूते खरीदते हैं, तो डिब्बा खोलते समय अंदर एक छोटा-सा पैकेट जरूर दिखाई देता है। अक्सर लोग इसे बेकार समझकर तुरंत कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यही नहीं, जूतों को अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, बोतल आदि के डिब्बों में भी कंपनी ये छोटा सा पैकेट रखकर देती है।





पर क्या आप जानते हैं कि इसका काम क्या होता है और ये पैकेट आखिर होता क्या है? शायद नहीं, लेकिन आपको बताते चलें कि इस छोटे पैकेट का एक खास काम होता है जिसके बारे में आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस छोटे से पैकेट के बारे में...