आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? यहां जानें नियम

आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Yarly Limit: आयुष्मान कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके तहत आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है यानी आपको इलाज के लिए पैसे नहीं देने होते हैं।





इस आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आप करवा सकते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर आपकी लिमिट खत्म हो जाती है तो क्या आपको मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा? चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...