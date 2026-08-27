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पीएम किसान सम्मान निधि योजना: कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? किसानों के लिए आया बड़ा अपडेट
PM Kisan Yojana: सरकार मौजूदा समय में एक साथ कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है जिनसे एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं।
इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिससे करोड़ों किसान जुड़े हैं जिन्हें साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त मिलती है। इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब जारी हो सकती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
- फोटो : AdobeStock
कितनी किस्त आ चुकी है अब तक?
पीएम किसान योजना की अब तक कुल 23 किस्त जारी हो चुकी है
बीते जून के महीने में 23वीं किस्त जारी हुई थी
इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिला था
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
- फोटो : AdobeStock
24वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट?
पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है
जान लें इस योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
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ऐसे में अगर देखें तो 23वीं किस्त जून में जारी हुई थी
इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर महीने में हो रहा है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
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इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
हालांकि, अभी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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