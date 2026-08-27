पीएम किसान सम्मान निधि योजना: कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? किसानों के लिए आया बड़ा अपडेट

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: सरकार मौजूदा समय में एक साथ कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है जिनसे एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं।





इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिससे करोड़ों किसान जुड़े हैं जिन्हें साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त मिलती है। इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब जारी हो सकती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है...