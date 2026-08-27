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पीएम किसान सम्मान निधि योजना: कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? किसानों के लिए आया बड़ा अपडेट

Thu, 27 Aug 2026 10:13 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 27 Aug 2026 10:13 AM IST
सार

PM Kisan Yojana 24th Installment: पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते में कब 24वीं किस्त के 2000 रुपये आएंगे?

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When will the 24th installment of the PM Kisan Yojana be released 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: सरकार मौजूदा समय में एक साथ कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है जिनसे एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं।



इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिससे करोड़ों किसान जुड़े हैं जिन्हें साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त मिलती है। इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब जारी हो सकती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? - फोटो : AdobeStock

कितनी किस्त आ चुकी है अब तक?

  • पीएम किसान योजना की अब तक कुल 23 किस्त जारी हो चुकी है
  • बीते जून के महीने में 23वीं किस्त जारी हुई थी
  • इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिला था
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? - फोटो : AdobeStock

24वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट?

  • पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है
  • जान लें इस योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? - फोटो : Adobe Stock
  • ऐसे में अगर देखें तो 23वीं किस्त जून में जारी हुई थी
  • इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर महीने में हो रहा है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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