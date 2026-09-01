कुत्ता घुमाने से कपड़े फोल्ड करने तक: सारे काम निपटाएगा टेस्ला का ऑप्टिमस, मस्क ने बताया कैसे होगा मुमकिन?

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस अब केवल लैब और फैक्ट्रियों की टेस्टिंग तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह घर के कामों समेत कई गतिविधियों में व्यस्त देखा गया है। साथ ही एलन मस्क ने दावा किया है कि नेटवर्क लर्निंग के दम पर भविष्य में यह इंसानी डॉक्टर्स से भी बेहतर सर्जरी कर सकेगा।

टेस्ला का ऑप्टिमस लगातार नई क्षमताएं सीखता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इसे घर के रोजमर्रा के कामों से लेकर फैक्ट्री और टेस्टिंग एनवायरनमेंट में अलग-अलग टास्क करते देखा गया है। कुत्ता घुमाने, बच्चों के साथ खेलने और कपड़े फोल्ड करने से लेकर छोटे पार्ट्स संभालने और टेनिस बॉल कैच करने तक, ऑप्टिमस के कई वीडियो इसकी संभावित क्षमताओं की झलक दिखाते हैं।

हालांकि, इनमें से कई वीडियो भविष्य की क्षमताओं या प्रदर्शन को भी दिखाते हैं। इसलिए इन्हें यह प्रमाण नहीं माना जा सकता कि ऑप्टिमस अभी ये सभी काम स्वतंत्र रूप से और बड़े पैमाने पर कर सकता है।

विज्ञापन

टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट - फोटो : @HumanoidsHQ

घर के काम संभालने की तैयारी

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में ऑप्टिमस को घरेलू माहौल में कई तरह के काम करते दिखाया गया है। वीडियो में रोबोट एक सुनहरे कुत्ते को लीश के साथ घुमाता नजर आता है। इसके बाद वह घर के अंदर दिखाई देता है। एक अन्य सीन में ऑप्टिमस बच्चे के कमरे में उसके साथ टॉय ट्रेन सेटअप करने में मदद करता है।

रोबोट बच्चे के साथ फर्श पर बैठकर खिलौनों से खेलता भी दिखाई देता है। एक दूसरे सीन में वह छोटी लड़की के साथ कपड़े फोल्ड करता नजर आता है।

सेल्फी लेता टेस्ला का ऑप्टिमस - फोटो : @HumanoidsHQ

किचन में भी करेगा मदद?