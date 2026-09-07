व्हाट्सएप अपडेट: अब स्टेटस में लगाएं 30 सेकंड तक का मनपसंद म्यूजिक, बिना फोटो के भी शेयर कर पाएंगे ट्रैक

व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए स्टेटस में म्यूजिक लगाने का शानदार अपडेट लेकर आया है। अब एंड्रॉयड और आईओएस पर पंद्रह की जगह तीस सेकंड तक के गाने स्टेटस पर लगाए जा सकेंगे। यह नया फीचर यूजर्स को अपनी पसंद के गाने की अवधि चुनने की पूरी आजादी देता है।

आजकल सोशल मीडिया पर अपने जज्बातों को गानों के जरिए बयां करना एक चलन बन गया है। मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भी हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर स्टेटस अपडेट में म्यूजिक जोड़ने की सुविधा शुरू की थी। हालांकि, शुरुआत में यूजर्स केवल पंद्रह सेकंड तक का ही ऑडियो क्लिप लगा सकते थे। लेकिन अब कंपनी ने अपने करोड़ों यूजर्स की मांग और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस समय सीमा को बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है।

WhatsApp - फोटो : Adobe stock

30 सेकंड तक बढ़ेगी लिमिट

व्हाट्सएप अब एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए लंबे म्यूजिक क्लिप रोल आउट कर रहा है। नए अपडेट के बाद यूजर्स को स्टेटस में बजने वाले गानों की अवधि पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। अब पंद्रह सेकंड की पुरानी लिमिट एकमात्र विकल्प नहीं रह गई है। इस नए बदलाव के तहत, यूजर्स अब अधिकतम तीस सेकंड तक का अपना पसंदीदा गाना स्टेटस पर आसानी से शेयर कर सकेंगे।

गाने का समय चुनने की मिलेगी आजादी - फोटो : AI

गाने का समय चुनने की मिलेगी आजादी

इस नए फीचर का इस्तेमाल करना बेहद आसान और मजेदार है। म्यूजिक कैटलॉग से कोई भी गाना चुनने के बाद, म्यूजिक एडिटर में एक नया टाइमिंग पिकर दिखाई देगा। इस स्क्रीन पर स्क्रॉल करके आप खुद तय कर सकते हैं कि गाने का कौन सा हिस्सा और कितने सेकंड तक स्टेटस पर बजेगा। अगर आप तीस सेकंड से कम का क्लिप लगाना चाहते हैं, तो वह विकल्प भी आपके पास मौजूद रहेगा। समय तय करने के बाद गाना सीधे आपके स्टेटस में जुड़ जाएगा।