WhatsApp का हर फीचर मिलेगा सबसे पहले, सिर्फ करना होगा ये छोटा सा काम

1 of 5 WhatsApp beta - फोटो : सोशल मीडिया

मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (Whatsapp) अपने यूजर्स को नई सुविधाएं और नए फीचर्स देने के लिए लगातार कई तरह के बदलाव कर रहा है। ये फीचर्स सबसे पहले बीटा टेस्टिंग (beta testing) के लिए आते हैं, इसके बाद उन्हें स्टेबल वर्जन (stable version) के लिए पेश किया जाता है। यानी बीटा टेस्टर को सबसे पहले नई सुविधाएं और नए फीचर्स को यूज करने का मौका मिलता है। यदि आप भी बीटा टेस्टिंग में शामिल होना चाहते हैं और उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो व्हाट्सएप फीचर को सबसे पहले यूज करते हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। इस रिपोर्ट में हम आपको बीटा यूजर्स बनने की प्रोसेस के बारे मे बताएंगे। चलिए जानते हैं।



2 of 5 WhatsApp - फोटो : सोशल मीडिया

सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड फोन के गूगल प्ले-स्टोर में जाकर व्हाट्सएप सर्च करना है। अब व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के बाद प्ले-स्टोर के उस पेज के एकदम नीचे जाएं, वहां आपको बीटा यूजर्स बनने का विकल्प मिलेगा। या फिर बीटा टेस्टर बनने के लिए यहां क्लिक करें का ऑप्शन दिखेगा।

3 of 5 WhatsApp beta tester - फोटो : अमर उजाला

अब आपको BECOME TESTER पर क्लिक करना है और थोड़ी देर इंतजार करना है। थोड़ी देर बाद ही सर्च हुए व्हाट्सएप पर नीचे की ओर आपको You're a beta tester for this app. Awesome! दिखने लगेगा।

4 of 5 Whatsapp - फोटो : अमर उजाला

अब आप बीटा यूजर बने चुके हैं। अब समय-समय पर अपने व्हाट्सएप को अपडेट करते रहें। आपको सबसे पहले नए-नए फीचर्स मिलते रहेंगे। आप जब चाहें बीटा यूजर्स ग्रुप से बाहर भी आ सकते हैं।

5 of 5 WhatsApp beta tester - फोटो : सोशल मीडिया

व्हाट्सएप के नए फीचर्स को यूज करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप का beta वर्जन डाउनलोड करना होगा। एप डाउनलोड करने के बाद Become a Beta Tester सेक्शन में जाकर Im In बटन पर टैप करें और Join पर क्लिक करें। प्रोसेस पूरी होने के बाद आपका व्हाट्सएप बीटा वर्जन में अपडेट हो जाएगा।