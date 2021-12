Year End 2021: स्मार्टफोन मार्केट में घरेलू कंपनियों की जबरदस्त वापसी, लावा ने लॉन्च किया पहला 5जी फोन

माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन

घरेलू स्मार्टफोन निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स (Micromax) ने मार्च 2021 में अपने नए स्मार्टफोन Micromax IN 1 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। Micromax IN 1 कंपनी की इन सीरीज का नया मेंबर है और इसे भी स्टॉक एंड्रॉयड के साथ लॉन्च किया गया है। Micromax IN 1 में 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और खास बात यह है कि यह फास्ट चार्जर आपको फोन के साथ बॉक्स में ही मिलेगा। Micromax IN 1 का मुकाबला पोको एम3 और रेडमी 9 प्राइम जैसे स्मार्टफोन से है। यह फोन पर्पल और ब्लू कलर वेरियंट में मिलेगा। फोन के बारे में पूरी जानकारी यहां क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं।