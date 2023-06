Upcoming Phone:भारत में लॉन्च होंगे वाले हैं ये दमदार फोन, खरीदने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं

स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग अपने दूसरे फोन Nothing Phone 2 को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन को अगले महीने यानी जुलाई में पेश किया जा सकता है। फोन को Nothing Phone 2 के सक्सेसर के तौर पर पेश किया जाएगा। फोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर की जानकारी भी सामने आई है। लीक के अनुसार, फोन को 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट से लैस किया जाएगा। वहीं फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर भी मिलने वाला है। फोन में Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर दिया जाएगा। नथिंग के फोन 2 में Nothing OS 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम और 12 जीबी तक रैम का सपोर्ट मिलेगा। इस फोन के साथ 4,700mAh की बैटरी क्षमता मिलेगा।