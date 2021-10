Jio Phone Next 6,499 रुपये में हुआ लॉन्च, इससे कम कीमत में पहले बिक रहे ये स्मार्टफोन

1 of 5

cheapest 4g phone in India - फोटो : amarujala

जियो का नया स्मार्टफोन Jio Phone Next भारत में लॉन्च हो गया है। Jio Phone Next को लेकर दावा किया जा रहा था कि यह दुनिया का सबसे सस्ता 4जी स्मार्टफोन होगा। Jio Phone Next की कीमत 6,499 रुपये रखी गई है। अब इस रेंज पर एक बार नजर डालें तो इस रेंज में कई सारे फोन पहले से ही मौजूद हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आईटेल जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन Jio Phone Next की कीमत से भी कम में बाजार में मौजूद हैं। आइए एक नजर डालते हैं Jio Phone Next से सस्ते स्मार्टफोन पर...

Micromax Bharat 2 Plus - फोटो : Flipkart

Micromax Bharat 2 Plus

यह काफी छोटा स्मार्टफोन है, जिसमें 4 इंच की WVGA डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 480X800 पिक्सल है। इसमें 1 जीबी की रैम और 8 जीबी की स्टोरेज दी गई है। फोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वॉडकोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही पीछे की तरफ 5 मैगापिक्सल का कैमरा और 2 मैगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 1600mAh की बैटरी मिलेगी। इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर 3,199 रुपये है।

itel A23 PRO Review - फोटो : प्रदीप पाण्डेय

itel A23 Pro itel A23 PRO एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जिसकी कीमत 4,999 रुपये है लेकिन जियो के ऑफर के साथ itel A23 PRO को मात्र 3,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। जियो की ओर से फोन के साथ 3,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, हालांकि इस फायदे के लिए आपको पहला रिचार्ज 249 रुपये का कराना होगा। itel A23 PRO में 5 इंच की (फुल वाइड वीडियो ग्राफिक एरे) FWVGA डिस्प्ले है जिसे खासतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन 480x854 पिक्सल है। फोन में एंड्रॉयड 10 को गो एडिशन दिया गया है। फोन में 1 जीबी रैम के साथ 8 जीबी स्टोरेज दी गई है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और फ्रंट में सेल्फी के लिए VGA कैमरा है। दोनों कैमरे के साथ फ्लैश लाइट है। फ्रंट कैमरा फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करता है। फोन में 4G VoLTE/ViLTE का सपोर्ट है। इसके अलावा इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, 3.5एमएम का हेडफोन जैक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 2400mAh की बैटरी है

Micromax Spark Go

Micromax Spark Go माइक्रोमैक्स स्पार्क गो की कीमत सिर्फ 3,999 रुपये है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें डुअल सिम के साथ एंड्रॉयड ओरियो का गो एडिशन दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5 इंच की FWVGA डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 480x854 पिक्सल है। इस फोन में स्प्रिडट्रम का SC9832E प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए माली T720 जीपीयू, 1 जीबी रैम व 8 जीबी स्टोरेज है जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। दोनों कैमरे के साथ फ्लैश लाइट मिलेगी। इस फोन में 2000mAh की बैटरी है और कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G VoLTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ v4.0, जीपीएस, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक है।

Lava Z1 - फोटो : amarujala