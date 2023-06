Realme 11 Pro Plus Vs Samsung Galaxy F54: 30 हजार की कीमत में कौन मारेगा बाजी? जानें सभी डिटेल्स

Realme 11 Pro Plus Vs Samsung Galaxy F54 - फोटो : अमर उजाला

स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपने Realme 11 Pro Plus को इसी हफ्ते भारत में लॉन्च किया है। इस फोन को 30 हजार की कीमत पर पेश किया गया है। इसी कीमत पर Samsung Galaxy F54 को भी लॉन्च किया गया है। दोनों फोन दमदार स्पेसिफिकेशन और कैमरे के साथ आते हैं। रियलमी 11 प्रो प्लस में 200 मेगापिक्सल तो सैमसंग गैलेक्सी F54 में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। यदि आप भी 30 हजार से कम कीमत वाले फोन की तलाश कर रहे हैं और Realme 11 Pro Plus Vs Samsung Galaxy F54 में से कंफ्यूज हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। इस रिपोर्ट में हम आपको दोनों फोन की कीमत से लेकर डिस्प्ले और प्रोसेसर तक की जानकारी देने वाले हैं। चलिए जानते हैं।