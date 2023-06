30 हजार की कीमत में कौन-सा फोन है आपके लिए बेस्ट? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब

Realme 11 Pro Plus Vs Motorola Edge 40 - फोटो : अमर उजाला

Motorola ने अपने Motorola Edge 40 और रियलमी ने Realme 11 Pro Plus को हाल ही में भारत में लॉन्च किया है। इन दोनों फोन को 30 हजार की कीमत में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दोनों ही फोन कई दमदार स्पेसिफिकेशन और फीचर्स से लैस हैं। ऐसे में यदि आप भी 30 हजार की कीमत में फोन लेने वाले हैं और इन दोनों फोन में से कंफ्यूज हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। इस रिपोर्ट में हम आपको Realme 11 Pro plus vs Motorola Edge 40 के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं।