Nothing phone 2 Vs Oneplus 11R: कौन-सा फोन है आपके लिए बेस्ट, जानें सभी फीचर्स

Nothing Phone 2 भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन को स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर और 44,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। इसी प्रोसेसर के साथ कुछ समय पहले वनप्लस ने अपने Oneplus 11R को पेश किया है। दोनों फोन लगभग एक जैसी कीमत पर आते हैं। यदि आप भी 50 हजार से कम कीमत में कोई बढ़िया फ्लैगशिप किलर फोन खोज रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। इस खबर में हम आपको Nothing phone 2 Vs Oneplus 11R के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए जानते हैं।