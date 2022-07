Nokia C21 Plus vs Realme C35: 15 हजार रुपये में कौन सा फोन है बेस्ट?

Nokia C21 Plus vs Realme C35 - फोटो : अमर उजाला

नोकिया ने हाल ही में Nokia C21 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इस फोन को 3 जीबी रैम के साथ 32 जीबी स्टोरेज वेरियंट और 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है। रियलमी ने भी अपने नए स्मार्टफोन Realme C35 को लॉन्च किया है, जो 4 जीबी और 6 जीबी रैम के साथ आता है। दोनों ही स्मार्टफोन को लगभग एक ही समय और एक जैसी कीमत पर लॉन्च किया गया है। ऐसे में इन दोनों स्मार्टफोन के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे Nokia C21 Plus vs Realme C35 में कौनसा फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए जानते हैं...

Nokia C21 Plus में 5,050mAh की बैटरी के साथ 10W का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा किया है कि 100% चार्ज पर फोन 3 दिन का बैटरी बैकअप देता है। कनेक्टिविटी के लिए Nokia C21 Plus में 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो USB पोर्ट और ब्लूटूथ v4.2 का सपोर्ट मिलता है। फोन का वजन लगभग 175 ग्राम है।

Realme C35 में 5,000mAh की बैटरी और 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ v5.0, 3.5mm हेडफोन जैक, Type-C पोर्ट और GPS मिलता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन का वजन 189 ग्राम है।



कुल मिलाकर देखा जाए तो कैमरा डिपार्टमेंट में Realme C35, Nokia C21 Plus से काफी आगे निकल जाता है, वहीं बैटरी के मामले में Nokia C21 Plus आगे रहता है। Realme C35 में कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले के मामले में भी Realme C35 बाजी मार लेता है। दो साल के सिक्योरिटी अपडेट और फोन का लाइट वैट होना Nokia C21 Plus के प्लस पॉइंट हैं, फिर भी Nokia C21 Plus को Realme C35 के मुकाबले कम नंबर मिलते हैं।