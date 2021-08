Micromax In 2b Review: बजट में एक बढ़िया प्योर एंड्रॉयड स्मार्टफोन

घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स ने हाल ही में Micromax In 2b को भारत में लॉन्च किया है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए Micromax In 1b का अपग्रेडेड वर्जन है। Micromax In 2b के लिए कंपनी नो हैंग फोन स्लोगल का इस्तेमाल कर रही है। माइक्रोमैक्स के इस फोन में 6.52 इंच की HD+ वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें Unisoc T610 प्रोसेसर है। फोन में बैक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अधिकतर एंट्री लेवल स्मार्टफोन के साथ गेम खेलने में दिक्कत होती है लेकिन माइक्रोमैक्स ने अपने इस फोन लेकर कहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। Micromax In 2b की शुरुआती कीमत अब 8,499 रुपये हो गई है। इस कीमत में 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी की स्टोरेज मॉडल मिलेगा। लॉन्चिंग ऑफर के तहत फोन को 7,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा था। वहीं 6 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज की कीमत 8,999 रुपये है। फोन को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में खरीदा जा सकेगा। माइक्रोमैक्स के इस फोन का मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुए Realme C21Y के साथ है। आइए रिव्यू में जानते हैं कैसा है यह मेड इन इंडिया प्योर एंड्रॉयड फोन?