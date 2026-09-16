दो स्क्रीन वाला लावा विराट कर्व 5G आने को तैयार: 6000mAh बैटरी के साथ कब होगा लॉन्च? जानें तारीख और सभी फीचर्स

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा अपनी विराट सीरीज का नया हैंडसेट लावा विराट कर्व 5G जल्द भारत में लॉन्च करने जा रहा है। फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किए गए इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 3D कर्व्ड डिस्प्ले, बैक पैनल पर दिया गया छोटा सेकेंडरी स्क्रीन और 6000mAh की बड़ी बैटरी है। आइए जानते हैं इसके लॉन्च की तारीख और समय के साथ संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में।